TV yayın akışı 25 Ağustos 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
25 Ağustos 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün gündüzden akşam kuşağına birbirinden farklı yapımlar ekranlara gelecek. Bu akşam MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken, yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. TRT 1'de ise FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye-Bulgaristan maçı yayınlanacak. İşte 25 Ağustos Pazartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
İşte 25 Ağustos Pazartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Yok Artık 1
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
00:20 Güven Bana
02:20 Kardeşlerim
05:20 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 9
22:45 Eşref Rüya
01:45 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti
05:00 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
22:30 Köşeyi Dönen Adam
23:45 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
02:00 Köşeyi Dönen Adam
03:15 Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Charlie'nin Melekleri
22:30 Charlie'nin Melekleri
00:45 Kral Kaybederse
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:50 Ege'nin Hamsisi
09:10 Kendi Düşen Ağlamaz
12:40 Seksenler
15:00 Set Sayısı
15:30 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Grup Maçı "Türkiye-Bulgaristan"
17:30 Set Sayısı
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti
22:55 Gönül Dağı
02:00 Leyla İle Mecnun
04:40 Seksenler
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
12:45 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 7
22:45 Şevkat Yerimdar
23:30 Transfer Dosyası
01:30 İlk Buluşma
03:00 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
