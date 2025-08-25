Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 25 Ağustos 2025: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 25 Ağustos 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        25 Ağustos 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün gündüzden akşam kuşağına birbirinden farklı yapımlar ekranlara gelecek. Bu akşam MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken, yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. TRT 1'de ise FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye-Bulgaristan maçı yayınlanacak. İşte 25 Ağustos Pazartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 15:07 Güncelleme: 25.08.2025 - 15:09
        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı ve saat kaçta ekranlara geleceği merak konusu oldu. Bu kapsamda araştırılan ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu 25 Ağustos 2025 TV yayın akışı ile yanıt buldu. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farkı türde içerikler izleyicilerle buluşturulacak. Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı yanı sıra yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. İşte 25 Ağustos Pazartesi ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Can Borcu

        13:00 Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Yok Artık 1

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Aile Saadeti

        00:20 Güven Bana

        02:20 Kardeşlerim

        05:20 Ateş Kuşları

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Uzak Şehir

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Hızlı ve Öfkeli 9

        22:45 Eşref Rüya

        01:45 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti

        05:00 Kuzey Güney

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

        22:30 Köşeyi Dönen Adam

        23:45 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

        02:00 Köşeyi Dönen Adam

        03:15 Gelin Evi

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Charlie'nin Melekleri

        22:30 Charlie'nin Melekleri

        00:45 Kral Kaybederse

        02:30 Baba Ocağı

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Kiralık Aşk

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:50 Ege'nin Hamsisi

        09:10 Kendi Düşen Ağlamaz

        12:40 Seksenler

        15:00 Set Sayısı

        15:30 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Grup Maçı "Türkiye-Bulgaristan"

        17:30 Set Sayısı

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti

        22:55 Gönül Dağı

        02:00 Leyla İle Mecnun

        04:40 Seksenler

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:00 Yasak Elma

        12:45 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Recep İvedik 7

        22:45 Şevkat Yerimdar

        23:30 Transfer Dosyası

        01:30 İlk Buluşma

        03:00 Her Yerde Sen

        04:00 Son Yaz

        06:00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        11:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

