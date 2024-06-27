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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı: 27 Haziran bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler var? Eyvah Babam, Kader, Sen Türkülerini Söyle

        Tv yayın akışı: 27 Haziran bugün TV'de neler var? Eyvah Babam, Kader, Sen Türkülerini Söyle

        Bu akşam birbirinden farklı türde film ekrana gelecek. "Akşama ne izlesem?" diye düşünüler için bir televizyon rehberi hazırladık. İşte, Tv yayın akışı 27 Haziran 2024 Perşembe

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 13:48 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:48
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        27 Haziran 2024 Perşembe akşamı televizyon yayın akışı dolu dolu geçecek! Akşama yerli ve yabancı olmak üzere birçok film yayınlanacak. Eyvah Babam, Kader, Sen Türkülerini Söyle bu akşam ekrana gelecek programlar arasında yer aldı. İşte, 27 Haziran TV yayın akışı...

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        KADER

        Kader filmi tv’de ilk kez yayınlanacak.

        FİLMİN KONUSU

        Sergio (Luis Tosar), ailesini kaybetmemek ve kumar sorunundan dolayı bozulan evliliğini kurtarmak için çabalayan biridir. Pablo (Alex Garcia), ulusal polis memurudur. Pablo’nun 6 yaşındaki oğlu ağır bir kalp hastasıdır ve organ nakli listesindedir. Bu iki ailenin yolları beklenmedik şekilde keşisir. Sergio, ailesiyle tekrar barışma şansını yakalasa da, kumar alışkanlığından vazgeçemez. Son bir kez daha oynamaya karar verir ve eşinin parasını çalar. Ancak işler, kumarhanenin soygunuyla tamamen altüst olur. Pablo, çocuğunun kalp nakli beklediği sırada bu soygunu önlemekle görevlendirilir. Ancak kendi kişisel sorunları ve endişeleri, görevine odaklanmasını zorlaştırır. Sergio ve Pablo’yu biraraya getiren soygun hayatlarında yeni kararlar almalarına yol açacaktır.

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:30 Show Ana Haber

        20:00 Kader (Yabancı Sinema)

        21:45 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)

        23:45 Kader (Yabancı Sinema)

        27 HAZİRAN 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AŞKI MEMNU

        Aşk-ı Memnu 27 Haziran Perşembe saat 20:00 ve 21:45'te yayınlanacak.

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yalan

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Aşk-ı Memnu

        21:45 Aşk-ı Memnu

        23:15 Hava Saldırısı (Yabancı Sinema)

        01:45 Güneşin Kızları

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        EYVAH BABAM

        Eyvah Babam, babasını nişanlısı ve ailesiyle tanıştırmak için bir yolculuğa çıkan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Sebastian, yakın zamanda Amerikalı nişanlısı Ellie ile evlenecek olan genç bir adamdır. Ellie’nin de isteği üzerine Sebastian, eski kafalı İtalyan babası Savo’yu nişanlısı ve ailesiyle hafta sonunu birlikte geçirmeye ikna eder. Nişanlıyla tanıştımak üzere babasıyla yolculuğa çıkan Sebastian, yolculuk sırasında beklenmedik olaylarla karşılaşır.

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Dolunay

        13:30 Yüksek Sosyete

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)

        22:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)

        00:15 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)

        02:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)

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        ALAN

        Alan programı bu akşam saat 20.00’da ATV’de!

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Alan

        00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

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        SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE

        TRT 1 ekranlarında yayımlanan, sunuculuğunu sanatçı Turgay Başyayla'nın yaptığı "Sen Türkülerini Söyle" yarışma programının jüri koltuğunda da Aysun Gültekin, Emre Yücelen, Öykü Gürman, İsmail Altunsaray ve Cengiz Özkan oturuyor. Bu akşam Sen Türkülerini Söyle saat 20.00’da TRT1’de!

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        09:30 Kasaba Doktoru

        12:30 Lingo Türkiye

        14:00 Seksenler

        15:10 Gönül Dağı

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Sen Türkülerini Söyle

        00:10 Büyük Gözler (Yabancı Sinema)

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