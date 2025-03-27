Tv yayın akışı: 27 Mart bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Tv yayın akışında yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Haber bültenlerinden sevilen dizilere, yarışma programlarından yemek tariflerine kadar geniş bir içerik sunan kanalların yayın akışları merak ediliyor. İşte, tüm kanalların yayın akışı listesi
Dizi, yarışma programları, ana haber bülteni gibi daha birçok içerik bugün ekrana gelecek. 27 Mart Perşembe ekrana gelecek olan yapımlar belli oldu. Peki bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
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TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
06.55 Vuslat
10.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Vefa Sultan
14.35 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17.40 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
18.00 Ramazan Sevinci
19.45 Ana Haber
20.05 İddiaların Aksine
20.10 Yabancı Sinema "Çağrı Filmi"
23.45 Vefa Sultan
01.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03.50 Sahur Bereketi
KANAL D YAYIN AKIŞI
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Eşref Rüya
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Deliha 2
22:30 Deliha 2
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Sefirin Kızı
04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
04:45 Deha
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:45 atv Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün
00:20 Kardelenler
03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan