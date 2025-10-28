Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 28 Ekim 2025 || Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 28 Ekim 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?

        Kanallarda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden programlar, diziler, filmler ve yarışmalar ekranlara geliyor. Bu sebeple televizyon izleyicileri, "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu akşam Show TV'nin sevilen dizisi Bahar heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, 28 Ekim 2025 TV yayın akışı ile bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 28 Ekim Salı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 14:43 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:43
        Televizyon ekranlarında her yaşa uygun ve birbirinden farklı türde onlarca dizi, film, program ve yarışma yer alıyor. Bu sebeple kanalların günlük yayın akışları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak edenler 28 Ekim 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bu akşam Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Bahar yeni bölümüyle ekrana geliyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var? İşte 28 Ekim Salı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Güller ve Günahlar

        23:15 Eşref Rüya

        02:00 Vahşi Gelin

        03:30 Poyraz Karayel

        05:15 Üç Kız Kardeş

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Veliaht

        03:00 Kızılcık Şerbeti

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Bir Gece Masalı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Aynadaki Yabancı

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Gözleri Karadeniz

        00:20 Aynadaki Yabancı

        03:00 Kardeşlerim

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        00:15 Sahipsizler

        03:30 Hanım Köylü

        05:00 Söz

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Cennetin Çocukları

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:15 Taşacak Bu Deniz

        03:05 Cennetin Çocukları

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        00:00 Ben Onun Annesiyim

        02:15 Ben Onun Annesiyim

        04:15 İnadına Aşk

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
