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Kurban Bayram'ında televizyonda neler var? TV yayın akışı 28 Haziran Çarşamba 2023!

Kurban Bayramı'nın ilk gününün heyecanı yaşamaya başlayan vatandaşlarımız, gün itibariyle hangi dizi, film ve yarışmaların yayınlanacağı dair araştırmalar yapıyor. Benim Güzel Ailem dizisinin 2. yeni bölümüyle ekranlara geleceği bayramın ilk gününde Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D yayın akışını bir araya getirdik! İşte, ayrıntılar...

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  • TV yayın akışı 28 Haziran Çarşamba 2023! Kurban Bayram'ında televizyonda neler var? Show TV, TV8, TRT 1, ATV, Star, Fox ve Kanal D yayın akışı

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    13:15 Seksenler

    16:10 Diriliş Ertuğrul

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

    22:50 Benim Güzel Ailem 
  • TV yayın akışı 28 Haziran Çarşamba 2023! Kurban Bayram'ında televizyonda neler var? Show TV, TV8, TRT 1, ATV, Star, Fox ve Kanal D yayın akışı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    13:00 Bir Şansım Olsa

    15:45 Kızılcık Şerbeti

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

    22:15 Süt Kardeşler

    00:00 Şekerpare
  • TV yayın akışı 28 Haziran Çarşamba 2023! Kurban Bayram'ında televizyonda neler var? Show TV, TV8, TRT 1, ATV, Star, Fox ve Kanal D yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Akıncı Çizgi Dizi

    16:25 Akıncı Çizgi Dizi

    16:55 Maide’nin Altın Günü

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Jumanji: Yeni Seviye

    22:20 John Wick 2

    00:35 Vermem Seni Ellere
  • TV yayın akışı 28 Haziran Çarşamba 2023! Kurban Bayram'ında televizyonda neler var? Show TV, TV8, TRT 1, ATV, Star, Fox ve Kanal D yayın akışı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Taçsız Prenses

    19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

    20:00 Petrol Sevdası

    22:30 Hababam Sınıfı Merhaba

    01:00 Petrol Sevdası
  • TV yayın akışı 28 Haziran Çarşamba 2023! Kurban Bayram'ında televizyonda neler var? Show TV, TV8, TRT 1, ATV, Star, Fox ve Kanal D yayın akışı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    13:00 Gırgırıye

    15:15 Çapkın Hırsız

    17:00 Hicran

    18:40 Kanal D Ana Haber

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    23:45 Hababam Sınıfı Yeniden
  • TV yayın akışı 28 Haziran Çarşamba 2023! Kurban Bayram'ında televizyonda neler var? Show TV, TV8, TRT 1, ATV, Star, Fox ve Kanal D yayın akışı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    12:00 Erkenci Kuş

    14:00 Kiralık Aşk

    16:00 Sefirin Kızı

    19:00 Star Haber

    20:00 Kocan Kadar Konuş

    22:30 Kocan Kadar Konuş

    00:30 İbo Show
  • TV yayın akışı 28 Haziran Çarşamba 2023! Kurban Bayram'ında televizyonda neler var? Show TV, TV8, TRT 1, ATV, Star, Fox ve Kanal D yayın akışı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    11:15 MasterChef Türkiye All Star

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye All Star

    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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