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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 28 Nisan 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 28 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        28 Nisan 2025 TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 28 Nisan Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 08:54 Güncelleme: 28.04.2025 - 08:54
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        1

        İzleyiciler bugün gündüzden akşam kuşağına kadar yayınlanacak yapımları araştırmaya başladı. 28 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 28 Nisan 2025 Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Deha

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Bahar

        02:15 Deha

        04:45 Kızılcık Şerbeti

        04:30 Deha

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Suikastçı

        22:15 Suikastçı

        00:30 Direniş Karatay

        02:30 Direniş Karatay

        04:30 Sefirin Kızı

        05:30 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Eşref Rüya

        02:45 Yargı

        04:30 5N 1K

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Önemsiz Biri

        21:50 Can Borcu

        00:50 Önemsiz Biri

        02:40 Bir Gece Masalı

        05:30 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:45 Vuslat

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:35 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        00:15 Bir Zamanlar İstanbul

        02:55 Teşkilat

        05:10 Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kızıl Goncalar

        00:00 Hudutsuz Sevda

        02:30 Şahane Hayatım

        04:00 Her Yerde Sen

        06:00 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Dizi

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor 2025

        00:15 Survivor Ekstra

        28 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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