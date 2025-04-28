TV yayın akışı 28 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
28 Nisan 2025 TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 28 Nisan Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...
İzleyiciler bugün gündüzden akşam kuşağına kadar yayınlanacak yapımları araştırmaya başladı. 28 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 28 Nisan 2025 Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar
02:15 Deha
04:45 Kızılcık Şerbeti
04:30 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Suikastçı
22:15 Suikastçı
00:30 Direniş Karatay
02:30 Direniş Karatay
04:30 Sefirin Kızı
05:30 Kiralık Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
04:30 5N 1K
04:45 Poyraz Karayel
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Önemsiz Biri
21:50 Can Borcu
00:50 Önemsiz Biri
02:40 Bir Gece Masalı
05:30 Hercai
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:45 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Bir Zamanlar İstanbul
02:55 Teşkilat
05:10 Seksenler
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:00 Hudutsuz Sevda
02:30 Şahane Hayatım
04:00 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
00:15 Survivor Ekstra
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