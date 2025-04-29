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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 29 NİSAN 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        29 Nisan 2025 TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        29 Nisan 2025 TV yayın akışı bugün hangi yapımların ekrana geleceğini merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı gibi diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecekken yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 29 Nisan 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 08:34 Güncelleme: 29.04.2025 - 08:34
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        1

        İzleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 29 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün kanallarda hangi dizi, film ve programların ekrana geleceği belli oldu. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 29 Nisan 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        2

        29 NİSAN 2025 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Siyah Kalp

        02:30 Kızılcık Şerbeti

        04:45 Deha

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        00:30 Sahipsizler

        03:00 Sefirin Kızı

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Son Sığınak

        22:30 Truva

        01:45 Yargı

        04:00 Poyraz Karayel

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Bir Gece Masalı

        00:20 Kuruluş Osman

        03:00 Sustalı Ceylan

        05:50 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı

        05:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:45 Vuslat

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

        13:15 Seksenler

        14:35 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:15 Türk Sineması "Uzun Zaman Önce"

        01:55 Teşkilat

        04:05 Seksenler

        04:55 Lingo Türkiye

        06:00 Kapanış

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Hudutsuz Sevda

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Cenazemize Hoşgeldiniz

        01:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

        03:45 Her Yerde Sen

        06:00 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor 2025

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 İşte Benim Stilim

        04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        29 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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