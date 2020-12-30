Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Aralık Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Yol Arkadaşım Tatilde 'Türk Filmi'
22.30 Cici Babam 'Türk Filmi'
00.30 Yol Arkadaşım Tatilde 'Türk Filmi' (Tekrar)
02.45 Cici Babam 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Zümrüdüanka 'Dizi'
00.15 Mucize Doktor 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
04.30 Hayat Sevince Güzel
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Yatıya Misafirim Var
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi'
23.30 Son Darbe 'Yabancı Film'
01.30 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)
03.45 Son Darbe 'Yabancı Film'
05.15 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15.45 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 Kardeşim İçim "Der'a" Türk Filmi'
02.20 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)
03.15 Şefin Özel Konuğu 'Belgesel'
03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
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