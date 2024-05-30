EYVAH EYVAH FİLMİ

Başrollerinde Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın rol aldığı Eyvah Eyvah bu akşam Star TV’de yayınlanacak.

Hüseyin, Trakya’nın bir köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen bir delikanlıdır. İki büyük aşkı klarnet çalmak ve Müjgan ile hayatı mutlu devam ederken, hiç beklemediği bir olay onu köyünden ayırır. İstanbul’a gelen Hüseyin’e önce klarneti, sonra da şarkıcı Firuzan destek olacaktır. İstanbul’un gece klüplerinde fırtına gibi esen Firuzan’ın hayatı rengarenk ve bir o kadar da karışıktır. Hüseyin’le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olacaktır.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler

20:00 Eyyvah Eyvah (Yerli Sinema)

22:30 Eyyvah Eyvah (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

03:00 Baba Ocağı

05:00 Güzel Köylü