TV yayın akışı 30 Ocak 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?
Televizyonda ekrana gelecek olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. 30 Ocak 2025 TV yayın akışı bu akşam ekrana gelecek olan yapımları öğrenmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 30 Ocak 2025 tv yayın akışı listesi
Tv yayın akışı listesi belli oldu. İşte, 30 Ocak Show TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Annem Ankara
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
04:45 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
TRT1 YAYIN AKIŞI
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:20 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Önü
23:00 UEFA Avrupa Ligi "Ajax-Galatasaray
01:00 Maç Sonu
02:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:35 Lingo Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Zembilli
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün
22:30 Başka Bir Gün
01:30 Başka Bir Gün
04:30 Hercai
NOW YAYIN AKIŞI
10:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
02:15 Adım Farah
04:30 Mehmet Özer ile Mutfakta
05:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar