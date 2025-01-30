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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 30 Ocak 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        TV yayın akışı 30 Ocak 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        Televizyonda ekrana gelecek olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. 30 Ocak 2025 TV yayın akışı bu akşam ekrana gelecek olan yapımları öğrenmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 30 Ocak 2025 tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 14:50 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:50
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        TV yayın akışı 30 Ocak 2025
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        Tv yayın akışı listesi belli oldu. İşte, 30 Ocak Show TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:15 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri

        00:15 Annem Ankara

        02:30 Siyah Beyaz Aşk

        04:30 Kuzey Güney

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Siyah Kalp

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Sandık Kokusu

        04:45 Deha

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

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        19:00 Star Haber

        20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

        22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        03:00 Güzel Köylü

        05:00 Kiralık Aşk

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        13:15 Kod Adı Kırlangıç

        14:20 Masumlar Apartmanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Maç Önü

        23:00 UEFA Avrupa Ligi "Ajax-Galatasaray

        01:00 Maç Sonu

        02:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        04:35 Lingo Türkiye

        ATV YAYIN AKIŞI

        14:00 Zembilli

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Başka Bir Gün

        22:30 Başka Bir Gün

        01:30 Başka Bir Gün

        04:30 Hercai

        NOW YAYIN AKIŞI

        10:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Hudutsuz Sevda

        23:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        02:15 Adım Farah

        04:30 Mehmet Özer ile Mutfakta

        05:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

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