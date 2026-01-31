TV yayın akışı 31 Ocak 2026 Cumartesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Televizyon ekranlarında her güm her yaşa uygun ve birbirinden farklı türde onlarca program, yarışma, dizi ve film yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar gün gün değişiyor. Bu sebeple kanalların günlük yayın akışları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki 31 Ocak 2026 TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 31 Ocak Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:15 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
00:15 Uzak Şehir
02:45 Poyraz Karayel
04:30 Müzik Arası
05:00 Üç Kız Kardeş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Sahipsizler
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Deli Dumrul
22:00 Deli Dumrul
00:00 Sahipsizler
02:30 Aramızda Kalsın
04:00 Kaderimin Oyunu
05:30 Erkenci Kuş
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Kıskanmak
15:45 Halef: Köklerin Çağrısı
18:30 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çifte Milyon
22:45 Çifte Milyon
23:45 Efsane Futbol
01:30 Yeraltı
04:15 Şevkat Yerimdar
05:00 Yasak Elma
06:00 Son Yaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kezban Paris’te
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Selvi Boylum Al Yazmalım
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Rüya Gibi
02:30 Veliaht
04:30 Selvi Boylum Al Yazmalım
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kuruluş Orhan
13:10 Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel
15:15 A.B.İ.
19:00 atv Ana Haber
20:00 Savaşçı Prenses
21:50 A.B.İ.
01:00 Görevimiz Tatil
03:30 Bir Gece Masalı
05:30 Aldatmak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı
05:40 Yedi Numara
06:25 Ege'nin Hamsisi
08:35 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:15 Cennetin Çocukları
14:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:30 Cennetin Çocukları
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
17:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Gazete Magazin
05:15 Gençlik Rüzgarı
