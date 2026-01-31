Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 31 OCAK 2026 CUMARTESİ || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 31 Ocak 2026 Cumartesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon ekranlarında her güm her yaşa uygun ve birbirinden farklı türde onlarca program, yarışma, dizi ve film yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar gün gün değişiyor. Bu sebeple kanalların günlük yayın akışları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki 31 Ocak 2026 TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 31 Ocak Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Giriş: 31.01.2026 - 14:52 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:52
        1

        Kanallarda her gün birbirinden farklı formatta ve türde birçok program, yarışma, dizi ve film yayınlanıyor. Bu nedenle izleyiciler hemen hemen her gün ‘’Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları 31 Ocak 2026 TV yayın akışı listelerini paylaştı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. İşte 31 Ocak Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 İnci Taneleri

        16:15 Eşref Rüya

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Güller ve Günahlar

        00:15 Uzak Şehir

        02:45 Poyraz Karayel

        04:30 Müzik Arası

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        11:00 Sahipsizler

        14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Deli Dumrul

        22:00 Deli Dumrul

        00:00 Sahipsizler

        02:30 Aramızda Kalsın

        04:00 Kaderimin Oyunu

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Memet Özer ile Mutfakta

        12:15 Kamera Arkası

        13:00 Kıskanmak

        15:45 Halef: Köklerin Çağrısı

        18:30 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Çifte Milyon

        22:45 Çifte Milyon

        23:45 Efsane Futbol

        01:30 Yeraltı

        04:15 Şevkat Yerimdar

        05:00 Yasak Elma

        06:00 Son Yaz

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kezban Paris’te

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Selvi Boylum Al Yazmalım

        15:30 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Rüya Gibi

        02:30 Veliaht

        04:30 Selvi Boylum Al Yazmalım

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 Kuruluş Orhan

        13:10 Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel

        15:15 A.B.İ.

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Savaşçı Prenses

        21:50 A.B.İ.

        01:00 Görevimiz Tatil

        03:30 Bir Gece Masalı

        05:30 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:38 İstiklal Marşı

        05:40 Yedi Numara

        06:25 Ege'nin Hamsisi

        08:35 Kod Adı Kırlangıç

        10:00 Hayallerinin Peşinde

        11:15 Cennetin Çocukları

        14:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01:30 Cennetin Çocukları

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        17:30 Survivor Panorama

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Gazete Magazin

        05:15 Gençlik Rüzgarı

        31 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
