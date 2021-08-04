Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Ağustos Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Cam Tavanlar 'Dizi'
00.15 Tarzan Rıfkı 'Türk Filmi'
02.00 Tarzan Rıfkı 'Türk Filmi'(Tekrar)
03.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00.15 Kan Kardeşler 'Türk Filmi'
02.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
04.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Hükümet Kadın 'Türk Filmi'
22.15 Hükümet Kadın 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Star Market (Tekrar)
02.20 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Transformers: Kayıp Çağ 'Yabancı Film'
23.30 Transformers: Kayıp Çağ 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.45 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Dönerse Senindir 'Türk Filmi'
16.10 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Ocean's 8 'Yabancı Film'
22.10 Şans Kapıyı Çalınca
00.30 Ocean's 8 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.40 Dönerse Senindir 'Türk Filmi'
04.50 Hercai'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
2.20 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
15.45 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Dünya Hali 'Dizi'
22.15 Seneye Bu Zamanlar
00.00 Dünya Hali 'Dizi' (Tekrar)
01.55 Yerli Belgesel
02.55 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
13:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
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