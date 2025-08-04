TV yayın akışı 4 Ağustos Pazartesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Yeni haftanın ilk gününe girilirken ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. 4 Ağustos Pazartesi günü kanallarda neler olduğu seyirciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listelerini inceliyor. İşte, kanal kanal 4 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi...
Kanallarda her gün farklı zevklere hitap eden dizi, film, yarışma ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek yapımları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını inceliyor. 4 Ağustos 2025 TV yayın akışı ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt veriyor. Bugün gündüzden geceye birbirinden farklı türde içerikler seyircilerin beğenisine sunulacak. İşte 4 Ağustos Pazartesi Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
15:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:15 Yaşamak Güzel Şey
01:30 Yaşamak Güzel Şey
03:45 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 Yoksul
23:45 Korkusuz Korkak
01:00 Yoksul
02:30 Üç Geline Altı Damat
03:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Greenland Son Sığınak
22:30 Greenland Son Sığınak
00:45 Aramızda Kalsın
02:30 Kiralık Aşk
04:30 Erkenci Kuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:30 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kendi Düşen Ağlamaz
12:55 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Hugo"
22:25 Gönül Dağı
01:20 Leyla İle Mecnun
04:05 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Çakallarla Dans 5
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
00:20 Güven Bana
02:40 Bir Gece Masalı
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4
22:30 Bu Bir Başlangıç
00:45 İlk Buluşma
02:45 İnadına Aşk
04:30 Son Yaz
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
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