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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 4 AĞUSTOS 2025 LİSTESİ | Bu akşam TV'de hangi diziler ve filmler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı

        TV yayın akışı 4 Ağustos Pazartesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Yeni haftanın ilk gününe girilirken ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. 4 Ağustos Pazartesi günü kanallarda neler olduğu seyirciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listelerini inceliyor. İşte, kanal kanal 4 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 13:51 Güncelleme: 04.08.2025 - 13:51
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        1

        Kanallarda her gün farklı zevklere hitap eden dizi, film, yarışma ve program izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek yapımları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını inceliyor. 4 Ağustos 2025 TV yayın akışı ''Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt veriyor. Bugün gündüzden geceye birbirinden farklı türde içerikler seyircilerin beğenisine sunulacak. İşte 4 Ağustos Pazartesi Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Uzak Şehir

        15:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Turnike

        23:15 Yaşamak Güzel Şey

        01:30 Yaşamak Güzel Şey

        03:45 Zalim İstanbul

        05:00 Kuzey Güney

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        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Korkusuz Korkak

        21:45 Yoksul

        23:45 Korkusuz Korkak

        01:00 Yoksul

        02:30 Üç Geline Altı Damat

        03:45 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Aramızda Kalsın

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Greenland Son Sığınak

        22:30 Greenland Son Sığınak

        00:45 Aramızda Kalsın

        02:30 Kiralık Aşk

        04:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Ege'nin Hamsisi

        08:30 Kod Adı Kırlangıç

        10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

        12:55 Seksenler

        14:30 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "Hugo"

        22:25 Gönül Dağı

        01:20 Leyla İle Mecnun

        04:05 Seksenler

        05:00 Kim Gitsin?

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Çakallarla Dans 5

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aile Saadeti

        00:20 Güven Bana

        02:40 Bir Gece Masalı

        05:20 Bir Küçük Gün Işığı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 Now Ana Haber

        20:00 Recep İvedik 4

        22:30 Bu Bir Başlangıç

        00:45 İlk Buluşma

        02:45 İnadına Aşk

        04:30 Son Yaz

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin Yaz

        13:00 Yaparsın Bilirim

        16:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Yaparsın Bilirim

        03:30 Gazete Magazin Yaz

        4 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        9
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