Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Ekim Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Arıza 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 7. Koğuştaki Mucize
22.45 Öğretmen
01.45 7. Koğuştaki Mucize
03.45 Zümrüdüanka
06.00 Rüzgarın Kalbi
STAR TV YYAIN AKIŞI
18.45 Star Haber
16.00 Menajerimi Ara
20.00 Hızlı Ve Öfkeli 7 'Yabancı Sinema'
22.45 Hızlı Ve Öfkeli 7 'Yabancı Sinema'
05.00 Pulsar
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
23.45 Yeni Hayat 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Yarının Dünyası
02.40 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.55 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
23.40 Uyanış. Büyük Selçuklu
02.25 Masumlar Apartmanı
05.20 Eşyanın Serüveni
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