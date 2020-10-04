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TV Yayın akışı 4 Ekim 2020 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 4 Ekim 2020 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arıza, Maria ile Mustafa, Savaşçı ve Tövbeler Olsun dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Diğer televizyon kanallarında yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, 4 Ekim Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 4 Ekim 2020 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Ekim Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Arıza 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 7. Koğuştaki Mucize
22.45 Öğretmen
01.45 7. Koğuştaki Mucize
03.45 Zümrüdüanka
06.00 Rüzgarın Kalbi

STAR TV YYAIN AKIŞI

18.45 Star Haber
16.00 Menajerimi Ara
20.00 Hızlı Ve Öfkeli 7 'Yabancı Sinema'
22.45 Hızlı Ve Öfkeli 7 'Yabancı Sinema'
05.00 Pulsar

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
23.45 Yeni Hayat 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Yarının Dünyası
02.40 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.55 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
23.40 Uyanış. Büyük Selçuklu
02.25 Masumlar Apartmanı
05.20 Eşyanın Serüveni

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