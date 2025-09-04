Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyen kişiler ekran başına geçiyor. Kanal kanal gezerek beğendikleri dizi, film, program ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyirciler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Bugün yerli ve yabancı filmler ile yarışma programlarının yanı sıra Türkiye - ABD voleybol maçı ve Gürcistan - Türkiye maçı ekranlarda olacak. İşte, 4 Eylül 2025 TV yayın akışı listesi…