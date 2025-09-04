Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 4 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 4 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanalların yayın akışları, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Ayrıca Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. 4 Eylül 2025 TV yayın akışı listesine göre, bugün TRT 1 'de Türkiye - ABD voleybol maçı ve TV8'de Gürcistan - Türkiye maçı sporseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 4 Eylül Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 15:32 Güncelleme: 04.09.2025 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyen kişiler ekran başına geçiyor. Kanal kanal gezerek beğendikleri dizi, film, program ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyirciler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Bugün yerli ve yabancı filmler ile yarışma programlarının yanı sıra Türkiye - ABD voleybol maçı ve Gürcistan - Türkiye maçı ekranlarda olacak. İşte, 4 Eylül 2025 TV yayın akışı listesi…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Mutluluk Zamanı

        01:45 Gelin Evi

        03:45 Mutluluk Zamanı

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Ailem Robotlara Karşı

        22:15 Ailem Robotlara Karşı

        00:30 Kral Kaybederse

        02:30 Baba Ocağı

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Düşüş

        22:15 Eşref Rüya

        00:30 Düşüş

        02:00 Poyraz Karayel

        04:30 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Ateş Kuşları

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Gözleri KaraDeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:20 Gözleri KaraDeniz

        04:00 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:08 İstiklal Marşı

        05:10 Kara Tahta

        09:00 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır"

        10:50 Türk Sineması "Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey"

        13:00 Seksenler

        16:00 Set Sayısı

        16:30 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "ABD-Türkiye"

        18:15 Set Sayısı

        19:00 Ana Haber

        199:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "Artemis Fowl"

        21:55 Yabancı Sinema "Arıcı: Ölüm Kovanı"

        00:15 Yabancı Sinema "Artemis Fowl"

        01:55 Leyla İle Mecnun

        04:30 Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Bihter

        22:30 Şevkat Yerimdar

        01:00 İlk Buluşma

        02:00 Her Yerde Sen

        04:00 Son Yaz

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        11:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        19:00 Gürcistan - Türkiye

        21:15 MasterChef Türkiye

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        01:15 MasterChef Türkiye

        04:00 Gazete Magazin Yaz

        4 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savcı Ercan Kayhan'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Savcı Ercan Kayhan'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Arzu Sabancı'dan açıklama
        Arzu Sabancı'dan açıklama
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu