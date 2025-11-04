TV yayın akışı 4 Kasım 2025 Salı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?
Kanalların 4 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye yarışmasında da heyecan tüm hızıyla devam edecek. Peki, bu akşam TV'de hangi diziler yayınlanacak? İşte 4 Kasım 2025 Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Güller ve Günahlar
02:00 Poyraz Karayel
04:30 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Bereketli Topraklar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Bereketli Topraklar
02:45 Veliaht
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Cennetin Çocukları
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Taşacak Bu Deniz
03:15 Seksenler
04:35 Lingo Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aynadaki Yabancı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri Karadeniz
00:20 Kuruluş Orhan
03:20 Kardeşlerim
05:40 Bir Gece Masalı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kıskanmak
23:30 Sahtekarlar
02:00 Ben Leman
04:15 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Sahipsizler
03:00 Yüksek Sosyete
04:30 Hanım Köylü
06:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
