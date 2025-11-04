Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 4 KASIM 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı

        TV yayın akışı 4 Kasım 2025 Salı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?

        Kanalların 4 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye yarışmasında da heyecan tüm hızıyla devam edecek. Peki, bu akşam TV'de hangi diziler yayınlanacak? İşte 4 Kasım 2025 Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı...

        Giriş: 04.11.2025 - 11:03 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:03
        4 Kasım Salı günü televizyon kanalları izleyicilere dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye’de heyecan devam edecek. Tarihi, aksiyon, dram, komedi gibi farklı türlerde diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte merak edenler için kanal kanal günün dizi, film, program ve yarışma listesi haberimizde. İşte 4 Kasım 2025 Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı…

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        23:15 Güller ve Günahlar

        02:00 Poyraz Karayel

        04:30 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Bereketli Topraklar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Bereketli Topraklar

        02:45 Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:35 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Cennetin Çocukları

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:15 Taşacak Bu Deniz

        03:15 Seksenler

        04:35 Lingo Türkiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Aynadaki Yabancı

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Gözleri Karadeniz

        00:20 Kuruluş Orhan

        03:20 Kardeşlerim

        05:40 Bir Gece Masalı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        23:30 Sahtekarlar

        02:00 Ben Leman

        04:15 İnadına Aşk

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        00:15 Sahipsizler

        03:00 Yüksek Sosyete

        04:30 Hanım Köylü

        06:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        4 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
