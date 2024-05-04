TV yayın akışı listesi: Bugün TV'de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, TRT1, Show TV tv yayın akışı listesi
Bugün televizyonda birçok dizi ve program yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bazı kanallarda ise komedi ve aksiyon türünde filmler ekrana gelecek. 4 Mayıs Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, TV8'de Survivor yayınlanacak. Peki, 4 Mayıs 2024 bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte Star TV, Kanal D, TRT1, Show TV yayın akışı...
Hafta sonu Cumartesi günü televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 4 Mayıs Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 4 Mayıs Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV tv yayın akışı listesi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Siyah Beyaz Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Yabani
15:45 Kızıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:15 Kirli Sepeti
03:00 Senden Daha Güzel
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:00 Yerli Dizi Tekrarı
15:30 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Kolonya Cumhuriyeti (Yerli Sinema)
22:00 Kolonya Cumhuriyeti (Yerli Sinema)
00:40 Yerli Dizi Tekrarı
TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Rambo 4 (Yabancı Sinema)
01:30 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:40 Hayallerinin Peşinde
11:00 Yaşam Başka Yerde
11:30 Mehmed: Fetihlerin Sultanı
15:00 Kara Ağaç Destanı
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi