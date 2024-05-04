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        Haberler Televizyon TV yayın akışı 4 Mayıs Cumartesi: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, ATV, TRT1, Show TV tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı listesi: Bugün TV'de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, TRT1, Show TV tv yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda birçok dizi ve program yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bazı kanallarda ise komedi ve aksiyon türünde filmler ekrana gelecek. 4 Mayıs Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, TV8'de Survivor yayınlanacak. Peki, 4 Mayıs 2024 bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte Star TV, Kanal D, TRT1, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 14:32 Güncelleme: 04.05.2024 - 15:09
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        Hafta sonu Cumartesi günü televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 4 Mayıs Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 4 Mayıs Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV tv yayın akışı listesi...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        14:00 Arka Sokaklar

        16:00 Taş Kağıt Makas

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Üç Kız Kardeş

        00:15 Arka Sokaklar

        02:45 Siyah Beyaz Aşk

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        11:20 Memet Özer İle Mutfakta

        12:15 Kamera Arkası

        13:00 Yabani

        15:45 Kızıl Goncalar

        19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Yabani

        00:15 Kirli Sepeti

        03:00 Senden Daha Güzel

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        13:00 Yerli Dizi Tekrarı

        15:30 Ömer

        18:15 Star Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Kolonya Cumhuriyeti (Yerli Sinema)

        22:00 Kolonya Cumhuriyeti (Yerli Sinema)

        00:40 Yerli Dizi Tekrarı

        TV8 YAYIN AKIŞI

        10:00 Gazete Magazin

        14:15 Cevap Ver Türkiye

        16:30 Çarkıfelek

        20:00 Survivor All Star 2024

        00:15 Survivor Ekstra

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        14:30 Sandık Kokusu

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Rambo 4 (Yabancı Sinema)

        01:30 Kızılcık Şerbeti

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        09:40 Hayallerinin Peşinde

        11:00 Yaşam Başka Yerde

        11:30 Mehmed: Fetihlerin Sultanı

        15:00 Kara Ağaç Destanı

        17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        16:00 Aldatmak

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kardeşlerim

        00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

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