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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 5 MAYIS 2025 KANAL KANAL | Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 5 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 5 Mayıs 2025 listesi ile bugün ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' soruları yanıt buldu. Bugün birbirinden iddialı dizilerin yanı sıra yarışma programları, yerli ve yabancı filmler yayınlanacak. Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor gibi sevilen yapımlar yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. İşte, 5 Mayıs 2025 Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 14:19 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:19
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        1

        5 Mayıs 2025 TV yayın akışı kanal kanal tam liste araştırılmaya başlandı. Bugün Kanal D’de Uzak Şehir, ATV’de Uzak Şehir, TRT 1’de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizileri yayınlanacak. Diğer kanallarda ise Rambo: Son Kan Çakallarla Dans 6, Ölümsüzlük Oyunu, Büyük Felaket gibi yabancı filmler ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 5 Mayıs 2025 Pazartesi Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kızılcık Şerbeti

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Ölümsüzlük Oyunu

        22:30 Gri Kurt

        00:15 Bahar

        02:45 Ölümsüzlük Oyunu

        04:30 Kuma

        05:45 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Eşref Rüya

        02:45 Yargı

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.20 Vuslat

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.35 Teşkilat

        17.40 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        00.15 Yabancı Sinema "Güvercin Hırsızları"

        01.35 Teşkilat

        03.50 Seksenler

        04.45 Lingo Türkiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Rambo: Son Kan / Yabancı Sinema

        21:50 Dedektif Galban / Yabancı Sinema

        23:50 Can Borcu

        02:40 Aldatmak

        05:30 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Büyük Felaket

        22:15 Büyük Felaket

        00:15 Kral Kaybederse

        02:15 Kalbimin Efendisi

        04:00 Sefirin Kızı

        05:30 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Karagül

        19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20.00 Çakallarla Dans 6

        00.45 Kızıl Goncalar

        03.30 Adım Farah

        05.00 Her Yerde Sen

        06.00 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım / Canlı

        10:55 Survivor Panorama / Canlı

        12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 İşte Benim Stilim

        04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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