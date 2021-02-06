Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Şubat Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

17.00 Çocuktan Al Haberi

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'

00.15 Beyaz Melek 'Türk Filmi'

02.30 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Bir Deli Rüzgar

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

16.15 En Güzel Bölüm

16.30 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 İbo Show

00.30 Dizi (Tekrar)

03.00 Tehlikeli Arama 'Yabancı Film'

04.20 Tehlikeli Arama 'Yabancı Film' (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde 'Yabancı Film'

22.45 Matrıx 'Yabancı Film'

01.45 Matrıx 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.45 Müzik Arası

05.00 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.45 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 'Yabancı Film'

15.15 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.50 Dizi (Tekrar)

16.00 Dizi (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı 'Dizi'

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01.45 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

09:45 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

12:45 Süper 1 Takım

13:00 Doya Doya Moda

13:00 Survivor Panorama

14:45 Kırmızı Oda

15:00 Süper 1 Takım

15:15 Kırmızı Oda

17:15 Yerli Sinema

18:30 Süper 1 Takım

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Kırmızı Oda