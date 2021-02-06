Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Şubat Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa
14.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
17.00 Çocuktan Al Haberi
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Beyaz Melek 'Türk Filmi'
02.30 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Bir Deli Rüzgar
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)
16.15 En Güzel Bölüm
16.30 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 İbo Show
00.30 Dizi (Tekrar)
03.00 Tehlikeli Arama 'Yabancı Film'
04.20 Tehlikeli Arama 'Yabancı Film' (Tekrar)
05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde 'Yabancı Film'
22.45 Matrıx 'Yabancı Film'
01.45 Matrıx 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.45 Müzik Arası
05.00 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.45 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 'Yabancı Film'
15.15 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.50 Dizi (Tekrar)
16.00 Dizi (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı 'Dizi'
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.45 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
09:45 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panorama
12:45 Süper 1 Takım
13:00 Doya Doya Moda
13:00 Survivor Panorama
14:45 Kırmızı Oda
15:00 Süper 1 Takım
15:15 Kırmızı Oda
17:15 Yerli Sinema
18:30 Süper 1 Takım
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Kırmızı Oda
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