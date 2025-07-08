Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. 8 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi seyirciler tarafından mercek altına alındı. Kanalların yayın akışlarına göre, ATV’de Güven Bana, Now’da Yetenek Sizsiniz, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise FIFA Kulüpler Kupası Fluminense-Chelsea maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV’de neler var? İşte, 8 Temmuz Salı Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...