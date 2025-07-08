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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 8 TEMMUZ 2025 KANAL KANAL TAM LİSTE | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? İşte kanal kanal 8 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi

        Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 8 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farklı türde filmler sinemaseverlerle buluşacak. TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Yarı Final heyecanı yaşanacak. Fluminense ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 8 Temmuz Salı Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 11:04 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:04
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        1

        Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. 8 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi seyirciler tarafından mercek altına alındı. Kanalların yayın akışlarına göre, ATV’de Güven Bana, Now’da Yetenek Sizsiniz, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise FIFA Kulüpler Kupası Fluminense-Chelsea maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV’de neler var? İşte, 8 Temmuz Salı Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Magazin D Yaz

        14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Postacı

        21:45 Postacı

        23:45 Kuralsız Sokaklar

        01:45 Yargı

        04:15 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Balkan Ninnisi

        08:15 Kod Adı Kırlangıç

        09:40 Kasaba Doktoru

        13:00 Seksenler

        14:25 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "Öldürme Arzusu"

        22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Yarı Final Karş. " Fluminense - Chelsea"

        00:15 Kim Gitsin?

        01:30 Yabancı Sinema "Öldürme Arzusu"

        03:15 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Ateşböceği

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Sev Kardeşim

        21:45 Patron Mutlu Son İstiyor

        00:15 Patron Mutlu Son İstiyor

        02:15 Sürtük

        04:00 Kiralık Aşk

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Tokatçı

        21:45 Çarıklı Milyoner

        23:45 Tokatçı

        01:30 Çarıklı Milyoner

        03:00 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        16:30 Bir Gece Masalı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Güven Bana

        23:20 Kiminle Evlendim

        01:00 Aile Saadeti

        03:50 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 Now Ana Haber

        20:00 Yetenek Sizsiniz

        00:15 İlk Buluşma

        02:00 İnadına Aşk

        04:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        10:00 MasterChef Türkiye

        15:30 İşte Benim Stilim

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00:15 MasterChef Türkiye

        02:30 İşte Benim Stilim

        04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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