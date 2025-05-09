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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 9 MAYIS 2025 KANAL KANAL || Bugün TV’de hangi diziler var? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 9 Mayıs 2025: Bugün TV'de hangi diziler var? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 9 Mayıs 2025 listesi ile bugün ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Böylece izleyicilerin gündeminde yer alan ''Bugün TV'de hangi diziler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün birbirinden iddialı diziler, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yarışma programları, yerli ve yabancı filmler de ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 9 Mayıs 2025 Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:09
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        1

        9 Mayıs 2025 TV yayın akışı kanal kanal tam liste araştırılmaya başlandı. Bugün televizyonda Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar, TRT 1’de Bir Zamanlar İstanbul, ATV’de Sustalı Ceylan dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. TV8’de Survivor yarışması tüm heyecanıyla devam edecekken diğer kanallarda filmler yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 9 Mayıs 2025 Cuma Kanal D, Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kızılcık Şerbeti

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Bahar

        02:30 Siyah Kalp

        04:45 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Uzak Şehir

        02:45 Yargı

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:40 Hangimiz Sevmedik

        10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

        13:15 Seksenler

        14:30 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Bir Zamanlar İstanbul

        00:20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        03:15 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Sustalı Ceylan

        00:20 Can Borcu

        03:00 Aldatmak

        05:50 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

        23:00 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

        02:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        04:00 Sefirin Kızı

        06:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Hudutsuz Sevda

        13:30 En Hamarat Benim

        16:45 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Sağ Salim 3: Ölü Ya Da Diri

        22:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        23:45 Orta Sayfa

        01:30 Hudutsuz Sevda

        04:00 Her Yerde Sen

        06:00 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:45 Süper 1 Takım

        08:00 Oynat Bakalım

        09:45 Gazete Magazin

        14:15 Tren Soyguncuları

        16:15 Onları Yükseğe As

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Gazete Magazin

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panaroma

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 İşte Benim Stilim

        04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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