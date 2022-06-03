Televizyon izleyicisi tarafından en çok sorulan soruların başında "TV yayın akışında bugün neler var?" sorusu yer aldı. Bugün televizyonda Yalnız Kurt, Arka Sokaklar, 3'Te 3, Show Ana Haber, Afara, Orta Sayfa gibi programlar yer alacak. Peki bu dizi, film ve programların yanında TV yayın akışında bugün neler var? İşte yanıtı...