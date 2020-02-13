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Türkiye Varlık Fonu (TVF),Platform Ortak Kartlı Sistemler Anonim Şirketi´ne yüzde 20 ortak olma kararı aldı.

TVF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ, 23 Eylül 2019 tarihinde ödeme ve kartlı sistemler altyapılarını geliştirme ve ülkemizde ticaretin daha fazla güçlenmesini sağlama hedefiyle T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından kurulmuştur. Türkiye Varlık Fonu olarak bu ortaklığı, yol haritamızda belirttiğimiz, varlıklarımıza değer katma ve finans piyasalarının gelişmesini destekleme misyonlarımız doğrultusunda değerlendiriyoruz."

GÜNEŞ SİGORTA'YA DA ORTAK OLDU

Fon geçtiğimiz hafta da Güneş Sigorta Anonim Şirketi’ninyüzde 10'unu Groupama'dan satın aldığını duyurmuştu.