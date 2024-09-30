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        Haberler Bilgi Spor Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Twente - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Twente - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında sahasında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu skorla 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, ligin ikinci maçında Hollanda ekibi Twente ile mücadele edecek. Geri sayım sürerken Twente - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi Twente- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 12:43 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:43
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        UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci maçında Hollanda ekibi Twente ile mücadele edecek. İlk maçta Union Saint-Gilloise'yi mağlup ederek 3 puanı hanesinde yazdıran Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Twente deplasmanında hata yapmak istemiyor. Futbolseverler heyecan dolu karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki Twente- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi Twente- Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…

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        TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Twente - Fenerbahçe maçı, 3 Eylül 2024 Perşembe günü TSİ 22:00'de başlayacak.

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        TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        FC Twente Stadion’da oynanacak Twente - Fenerbahçe maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        MİSAFİR TRİBÜNÜ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

        Fenerbahçe Twente maçının misafir tribünü biletleri satışa çıktı.

        Karşılaşmanın deplasman tribünü biletleri, 29 Eylül Pazar günü TSİ 20.00’de kişi başı bilet limiti 1 olacak şekilde www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden satışa sunulmuştur. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu yoktur.

        www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden alınan biletler ile maça giriş yapılamayacak olup, bu biletler teslimat fişi niteliğindedir. Maça girişlerde kullanılacak biletlerin teslimat detayları satın alınan biletlerin (PDF teslimat fişi) üzerinde belirtilmiştir.

        Misafir tribün bilet fiyatı 1250 TL'dir.

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        FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;

        3 Ekim | Twente-Fenerbahçe

        24 Ekim | Fenerbahçe-Manchester United

        7 Kasım | AZ Alkmaar-Fenerbahçe

        28 Kasım | Slavia Prag-Fenerbahçe

        11 Aralık | Fenerbahçe-Athletic Bilbao

        23 Ocak | Fenerbahçe-Lyon

        30 Ocak | Midtyjalland-Fenerbahçe

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        SARI-LACİVERTLİLERDE HEDEF İLK 8

        Bu sezon UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’nde format değişikliğine gidildi.

        Fenerbahçe, yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak.

        Sarı lacivertliler, 8 maçın ardından puan sıralamasında 36 takım arasından ilk 8’e girmesi durumunda doğrudan play-off turuna yükselecek.

        9. ve 24. sıra aralığı ise Son 16’ya kalmak için play-off oynayacak. Lig tablosunda 25. sıranın altındaki takımlar ise Avrupa Ligi’nden elenecek.

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