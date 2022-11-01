Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter'da bir yeniliğe daha imza atıyor. Mavi Tik'in ücretli olacağını dile getiren Musk, belirlenen fiyatın ülkelerin satın alma gücüne göre ayarlanacağını belirtti. Musk, Twitter’ı satın almasının akabinde şirketin CEO’su dahil dört üst yöneticiyi işten çıkartırken, tüm bu gelişmelerin ardından Twitter’da bir takım değişikliğe gidileceğini açıklamıştı. Peki Mavi Tik ne kadar, kaç para? İşte detaylar...