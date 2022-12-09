Twitter'da milyarlarca hesap silinecek 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Twitter’ın yeni sahibi milyarder iş insanı Elon Musk'tan platforma işleyişine yönelik her gün yeni bir açıklamaya gelmeye devam ediyor.

Musk, son olarak sosyal medya platformundaki milyarlarca hesabın silineceğini duyurdu.

44 milyar dolarlık satın alım sonrası aynı zamanda Twitter'in yeni CEO'su da olan Musk, yıllardır hiç bir paylaşım yapmayan ve hatta platforma bile giriş yapmayan hesapların silineceğini açıkladı.

Elon Musk, toplam sayısı 1.5 milyarı bulacak bu hesapların silinmesi ise, söz konusu hesap isimlerinin de yeniden boşa çıkacağını bildirdi.

Twitter'ı satın aldıktan sonra binlerce çalışanı işten çıkarma kararı alan Musk, platformdaki mavi tikleri ücretli hale getirerek de dikkatleri üzerine çekmişti.

Son olarak, Musk'ın çalışanlara 'çok çalışın' talimatı vermesinin ardından Twitter’ın ofislerinde yatak odalarına dönüştürülen alanların fotoğrafları ortaya çıkması da ses getirmişti.