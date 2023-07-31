Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi

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Ekim 2022'de 44 milyar dolara Twitter'ı satın alan Elon Musk, yeniden isimlendirilen şirketin San Francisco'da kalacağını duyurdu. Musk, "Güzel San Francisco, diğerleri seni terk etse de biz her zaman senin arkadaşın olacağız" ifadelerini kullandı.