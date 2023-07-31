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        Haberler Dünya Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi

        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi

        Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ın logosunun ve isminin değişeceğini duyurmuş, şirketin yeni ismi 'X' olmuştu. Şirketin, San Francisco'daki merkez binasında logo değişimi yaşandı, ancak etrafta yaşayanların 'X' logosunun ışığından rahatsız olduğu ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 09:00
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        Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ın ismi ve logosunun değişeceğini duyurmuş, açıklamanın hemen ardından Twitter'ın kuş logosu 'X' ile değiştirilmişti.

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        Şirketin San Francisco'daki merkez binasındaki kuş logosu çıkarıldı yerine 'X' logosu yerleştirildi. Ancak bina çevresinde yaşayanların logonun ışığından şikayetçi olduğu ifade edildi.

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        Guardian'da yer alan habere göre, bina çevresinde yaşayanları parlayan dev 'X' logosundan duydukları rahatsızlığı şikayet etti.

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        Ekim 2022'de 44 milyar dolara Twitter'ı satın alan Elon Musk, yeniden isimlendirilen şirketin San Francisco'da kalacağını duyurdu. Musk, "Güzel San Francisco, diğerleri seni terk etse de biz her zaman senin arkadaşın olacağız" ifadelerini kullandı.

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        Ancak sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulunan pek çok sayıda insan ışığın yoğunluğundan şikayet etti.

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        TWITTER'A X GÜNCELLEMESİ GELDİ

        Öte yandan, Apple'ın uygulama mağazasında App Store'da uygulamanın adı değişti. Twitter'ın mavi kuş ambleminin yerini, 'X' logosu aldı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #twitter
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