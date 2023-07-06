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        Twitter'ın yeni rakibinin özellikleri neler?

        Meta'nın sahibi olduğu Instagram'dan Twitter'a rakip bir uygulama hayata geçirildi. Peki nedir bu Threads, hangi özelliklere sahip, anlamı nedir?

        Habertürk
        Giriş: 06.07.2023 - 19:24
        Threads'in özellikleri ve anlamı ne?
        Cem Özenen cozenen@haberturk.com
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        Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta'dan büyük bir atılım geldi ve Instagram altyapısını kullanan, Twitter'a rakip bir uygulama hayata geçirildi. Threads ismi verilen bu uygulama uzun bir süredir gündemdeydi. Uygulama henüz hayata geçmeden Elon Musk ve Zuckerberg arasında da tartışmalara sebep olmuştu.

        Peki Threads ne demek, ne özellikleri var?

        Thread kelime anlamı olarak iplik, tel, iş parçası, ince çizgi, dizi gibi farklı şeyler ifade ediyor ancak bu uygulamaya en yakışır olanı kelime anlamı olarak ard arda dizmek diyebiliriz. Çünkü uygulamada tıpkı rakibi Twitter'da olduğu gibi paylaşımları ard arda dizerek konuşmalar yaratılıyor. Resim ve videolar paylaşılabiliyor.

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        İşte yeni uygulamanın öne çıkan özellikleri:

        • Threads’e giriş için Instagram hesabına sahip olmak gerekiyor
        • Instagram üyelik ismi ve doğrulamaları kullanılabiliyor
        • Instagram’daki takip ettiklerinizi otomatik olarak aktarabiliyorsunuz
        • İlk 7 saatte 10 milyon aboneyi geçti
        • İlk günde en popüler uygulamalar listesinde zirveye çıktı
        • 500 karakter limitine sahip
        • Fotoğraf, link ve video paylaşılabiliyor
        • Video paylaşımları maksimum 5 dakika uzunluğunda olabiliyor
        • Henüz bir haştag veya ‘trends’ başlığı bulunmuyor
        • 16 yaşın altında (veya belirli ülkelerde 18 yaşın altında) olan herkes, Threads'e katıldıklarında varsayılan olarak özel bir profile yönlendirilir.
        • Threads gönderisi Instagram hikayesinde kolayca paylaşılabiliyor. Bununla birlikte gönderiler başka platformlarda da bağlantı olarak paylaşılabiliyor.
        • Hangi kullanıcıların sizden bahsedebileceğini veya size kimlerin yanıt verebileceğini kontrol seçebiliyorsunuz.
        • Tıpkı Instagram’daki gibi, menüye dokunarak bir profili takip etmeyi bırakabilir, engelleyebilir, kısıtlayabilir veya şikayet edebilirsiniz ve Instagram'da engellediğiniz tüm hesaplar Threads’de de otomatik olarak engelleniyor.
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