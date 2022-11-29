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Tyson'dan Messi'yi tehdit eden boksöre olay yanıt

Meksika maçı sonrası Arjantin'in soyunma odasında Messi'nin, rakip takım formasını tekmelediği görüntü ortalığı karıştırdı. Meksikalı dünya şampiyonu boksör, “Karşıma çıkmasın” diye tehdit etti. Mike Tyson'dan Messi'yi tehdit eden boksöre olay yanıt geldi. İşte detaylar...

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  • Tyson'dan Messi'yi tehdit eden boksöre olay yanıt -Spor haberleri

    2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetle start veren Messi'li Arjantin, gruptaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 mağlup ederek ilk puanıyla tanışmıştı. 
  • Tyson'dan Messi'yi tehdit eden boksöre olay yanıt -Spor haberleri

    Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Meksika'yı yenen Arjantin'in soyunma odasında maç sonu büyük kutlama vardı. Nicolas Otamendi bu kutlamaları sosyal medya aracılığı ile canlı yayınladı.
  • Tyson'dan Messi'yi tehdit eden boksöre olay yanıt -Spor haberleri

    Lusail Stadyumu'nun soyunma odasında yaşanan coşku sırasında oyuncuların ve Teknik Direktör Lionel Scaloni'nin şarkı söyleyip, zıpladığı görüntüler sırasında Messi'nin rakip takım formasını tekmelediği iddia edildi.
  • Tyson'dan Messi'yi tehdit eden boksöre olay yanıt -Spor haberleri

    Meksikalı futbolseverlerin ise Arjantinli yıldıza tepkisi dinmek bilmiyor. Sosyal medyada pek çok tehdit alan Messi'ye yönelik en ciddi saldırı ise Meksika'nın Dünya Şampiyonu Boksörü Canelo Alvarez'den geldi.
  • Tyson'dan Messi'yi tehdit eden boksöre olay yanıt -Spor haberleri

    Alvarez, "Messi'nin bizim formamızla ve bayrağımızla yeri temizlediğini gördünüz mü? Allah onu karşıma çıkarmasın. Ben nasıl Arjantin'e saygı duyuyorsam sen de Meksika'ya saygı duymalısın" diye tepki gösterdi.
  • Tyson'dan Messi'yi tehdit eden boksöre olay yanıt -Spor haberleri

    Yaşanan bu durumun ardından Messi'yi savunan isimlerden biri de boks dünyasının efsane isimlerinden olan Mike Tyson oldu. 
  • Tyson'dan Messi'yi tehdit eden boksöre olay yanıt -Spor haberleri

    Tyson konuyla alakalı yaptığı açıklamada "Canelo diye biri Messi'yi tehdit etmiş. Eğer Messi'ye dokunmaya cüret ederse yıllar sonra ringe çıkmak zorunda kalırım." ifadelerini kullandı.

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