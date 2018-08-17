Tyumen - Sibir Novosibirsk maçı ne zaman?

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Tyumen, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Sibir Novosibirsk takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. Tyumen 8 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Sibir Novosibirsk 8 puanda ve 15. sırada. Tyumen, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sibir Novosibirsk son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 275. İddaa'da Tyumen kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Sibir Novosibirsk kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tyumen son hafta oynanan Luch Vladivostok maçında 4-2 yenildi.

Sibir Novosibirsk, Rotor Volgograd karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Tyumen, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 4 gol yedi.

Sibir Novosibirsk, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sibir Novosibirsk 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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