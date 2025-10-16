TZOB: "FAO verilerine göre yaklaşık 733 milyon insan açlıkla mücadele ediyor"

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kurulduğu 16 Ekim'in tüm dünyada Dünya Gıda Günü olarak kutlandığını ve bu yıl FAO'nun 80'inci kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Bu yıl Dünya Gıda Günü'nün ‘Daha iyi gıdalar ve daha iyi bir gelecek için el ele' teması ile kutlandığını belirten Bayraktar, "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ‘yeterli gıdaya ulaşabilme hakkı' şeklinde ifade edilen gıda hakkı en temel ihtiyaçtır. Ancak açlığın yaşandığı bir dünyadayız. FAO verilerine göre yaklaşık 733 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. 2,8 milyardan fazla insan sağlıklı beslenemiyor. Beş yaş altı çocukların yaklaşık yüzde 22'si yaşına göre çok kısa boylu, yüzde 7'sinin de boyuna göre kilosu çok düşük durumdadır. Bu veriler tüm bireylerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim hakkına sahip olmadığını, küresel boyutta gıda sistemlerinin kırılgan bir yapıda olduğunu ve dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Küresel boyutta yaşanan açlık sorununu çözebilmemiz için el ele hep birlikte dayanışma ve işbirliği yapmamız gerekiyor. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör el ele vererek daha güçlü ve adil bir gıda sistemi oluşturmalıdır" dedi.

"TÜKETİCİLERE SUNULAN TÜM GIDANIN YÜZDE 19'U İSRAF EDİLİYOR" Açlıkla mücadele için gıda sistemlerinin dönüştürülmesi ve güçlendirilmesi, eşitsizliklerin ele alınması ve herkes için uygun fiyatlı ve erişilebilir sağlıklı beslenmenin sağlanması gibi çok yönlü bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğine dikkat çeken Bayraktar, "Dünyada gıda güvenliği ancak devletlerin, uluslararası kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm diğer aktörlerin de aktif katılım ve diyaloğuyla mümkün olabilir. Üretilen gıdanın dengeli dağıtılması, gıda kayıp ve israfın en aza indirilmesi de büyük önem taşıyor. Dünya çapında tüketicilere sunulan tüm gıdanın yüzde 19'u israf ediliyor. Gıdaların yüzde 13'ü hasat ve lojistik aşamasında kaybediliyor. Çöpe atılan gıda aynı zamanda su kaynaklarının da kaybıdır. Gıda israfının önlenmesi sürdürülebilir bir gelecek için kritik önem taşıyor. Ülkemizde günde 12 milyon ekmeğin çöpe gitmesinin ve dünyada üretilen gıdanın yüzde 30'unun henüz rafa çıkmadan kaybolması büyük bir sorundur. Gıdayı israf edecek lüksümüz yoktur" açıklamasında bulundu.