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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu U17 Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya! - Futbol Haberleri

        U17 Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!

        Almanya U17 Takımı, FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltı atışlarıyla 4-3 mağlup ederek şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 23:44 Güncelleme: 02.12.2023 - 23:44
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        U17 Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
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        FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde Fransa'yı normal süresi 2-2 biten maçta penaltılar sonucunda 4-3 yenen Almanya, şampiyonluğa ulaştı.

        Endonezya'daki Manahan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona erdi.

        Penaltı atışlarında Fransa'ya karşı 4-3 üstünlük kuran Almanya, 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ilk kez şampiyon oldu.

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