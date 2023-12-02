U17 Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
Almanya U17 Takımı, FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltı atışlarıyla 4-3 mağlup ederek şampiyon oldu.
Giriş: 02.12.2023 - 23:44 Güncelleme: 02.12.2023 - 23:44
FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde Fransa'yı normal süresi 2-2 biten maçta penaltılar sonucunda 4-3 yenen Almanya, şampiyonluğa ulaştı.
Endonezya'daki Manahan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona erdi.
Penaltı atışlarında Fransa'ya karşı 4-3 üstünlük kuran Almanya, 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ilk kez şampiyon oldu.