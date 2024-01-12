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        Haberler Gündem İnanç ÜÇ AYLAR BAŞLADI MI? Üç aylar ne zaman başlayacak? Receb ayı bugün mü? 2024 dini takvimi ile üç aylar ve receb ayı başlangıcı

        Üç aylar başladı mı? 2024 üç aylar ne zaman başlayacak?

        Üç aylar başladı mı? Receb, Şaban ve Ramazan'dan oluşan üç ayların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İslam alemi için değerli olan üç aylarda Müslümanlar bu zamanı ibadet ederek değerlendiriyor. Peki, üç aylar başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 10:38 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:38
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        Üç aylar başladı mı, ne zaman başlayacak? Müslümanlar tarafından araştırılan üç ayların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri'nin 2024 dini takvimi yayınlamasıyla üç aylar (Receb, Şaban, Ramazan) ne zaman başlayacağı belli oldu. Receb ayı, Regaib Kandili ve Miraç Kandili'ni; Şaban ayı Berat Kandili'ni ve Ramazan ayı da Kadir Gecesini barındırıyor. Peki, üç aylar başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

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        ÜÇ AYLAR BAŞLADI MI?

        Üç aylar bugün (12 Ocak Cuma) itibariyla başladı. Üç aylar, Receb ayının başlamasıyla başlıyor. Bugün Receb ayının ilk günü dolayısıyla üç ayların da başlangıcı.

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        2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2024 üç aylar bugün yani 12 Ocak günü itibarıyla başladı. Arkasından gelen Şaban ve Ramazan ayı tarihleri ise şöyle;

        12 Ocak 2024 tarihinde Receb ayı,

        11 Şubat 2024 tarihinde Şaban ayı,

        11 Mart 2024 tarihinde Ramazan ayı başlıyor.

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        2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

        12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

        6 Şubat Salı: Mirac Kandili

        24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

        11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

        5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

        9 Nisan Salı: Arefe

        10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

        11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

        12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

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        15 Haziran Cumartesi: Arefe

        16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

        17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

        18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

        19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

        7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

        16 Temmuz Salı: Aşure Günü

        14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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