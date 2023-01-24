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Üç aylar duası: Diyanet Arapça ve Türkçe üç aylar duası okunuşu nasıl?

İslam dinine göre mukaddes kabul edilen üç aylar 23 Ocak itibarıyla başladı. Hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan üç aylara giriş yapıldı. İslam alemi üç ayları dualar ve ibadetlerle karşıladı. Müslüman vatandaşlar için üç aylar duası ve okunuşunu bir araya getirdik. İşte üç aylarda okunacak dualar

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  • Üç aylar duası: Diyanet Arapça ve Türkçe üç aylar duası okunuşu nasıl ve anlamı ne? Üç aylarda okunacak dualar

    İslam aleminde kutsal kabul edilen sırasıyla Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan üç aylara giriş yapıldı. Üç ayların yeni karşılandığı bu günlerde Müslüman vatandaşlar üç aylar duası okunuşunu ve anlamını sorgulamaya başladı. İşte Arapça ve Türkçe okunuşu ile üç aylar duası ve anlamı haberimizinde devamında... 
  • Üç aylar duası: Diyanet Arapça ve Türkçe üç aylar duası okunuşu nasıl ve anlamı ne? Üç aylarda okunacak dualar

    ÜÇ AYLAR DUASI NEDİR?

    Üç aylar duası İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.) tarafından okunduğu söylenen, üç aylara ulaşmayı dileyen bir duadır. İslam Ansiklopedisi'ne göre Hz. Muhammed'in üç aylar söz konusu olduğunda “Receb Allah’ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır” dediği rivayet edilir. 
  • Üç aylar duası: Diyanet Arapça ve Türkçe üç aylar duası okunuşu nasıl ve anlamı ne? Üç aylarda okunacak dualar

    ÜÇ AYLAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU
  • Üç aylar duası: Diyanet Arapça ve Türkçe üç aylar duası okunuşu nasıl ve anlamı ne? Üç aylarda okunacak dualar

    ÜÇ AYLAR DUASI OKUNUŞU

    Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa’bân, ve bellignâ Ramazân.
  • Üç aylar duası: Diyanet Arapça ve Türkçe üç aylar duası okunuşu nasıl ve anlamı ne? Üç aylarda okunacak dualar

    ÜÇ AYLAR DUASI TÜRKÇE MEALİ

    Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

    Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
  • Üç aylar duası: Diyanet Arapça ve Türkçe üç aylar duası okunuşu nasıl ve anlamı ne? Üç aylarda okunacak dualar

    2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    23 Ocak 2023 Pazartesi:  Üç Ayların Başlangıcı

    26 Ocak 2023 Perşembe:  Regaib Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma: Mirac Kandili

    06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

    23 Mart 2023 Perşembe:  Ramazan Başlangıcı

    17 Nisan 2023 Pazartesi:  Kadir Gecesi

    20 Nisan 2023 Perşembe:  Arefe

    21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

    22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

    23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

    27 Haziran 2023 Salı: Arefe

    28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

    29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)

    30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

    01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

    19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

    28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

    26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili
  • Üç aylar duası: Diyanet Arapça ve Türkçe üç aylar duası okunuşu nasıl ve anlamı ne? Üç aylarda okunacak dualar

    ÜÇ AYLARDA OKUNACAK DUALAR

    Recep ayı'nın ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

    *10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

    *10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

    *10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahimB

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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