Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte 2025 üç ayların başlangıç tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Dini Günler Takvimi’ni yayımlayarak üç ayların tarihlerini de duyurdu. Bu duyurunun ardından vatandaşlar, üç ayların başlangıcıyla ilgili merak ettiklerine yanıt bulmuş oldu. Yılın dokuzuncu ayına girilmesiyle birlikte “Üç aylar ne zaman başlıyor?” ve “2025’te üç aylar hangi tarihte başlayacak?” soruları yoğun ilgi görmeye başladı. İşte konuya dair detaylar…