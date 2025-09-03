Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte 2025 üç ayların başlangıç tarihi
İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan üç aylar, her yıl farklı bir tarihte idrak ediliyor. Bugün Mevlid Kandili'nin de gündemde olmasıyla birlikte, üç ayların başlangıç tarihi merak konusu oldu. Peki, 2025 yılında üç aylar hangi gün başlayacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Dini Günler Takvimi’ni yayımlayarak üç ayların tarihlerini de duyurdu. Bu duyurunun ardından vatandaşlar, üç ayların başlangıcıyla ilgili merak ettiklerine yanıt bulmuş oldu. Yılın dokuzuncu ayına girilmesiyle birlikte “Üç aylar ne zaman başlıyor?” ve “2025’te üç aylar hangi tarihte başlayacak?” soruları yoğun ilgi görmeye başladı. İşte konuya dair detaylar…
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu sene üç aylar 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak.
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak, 19 Mart 2026 Perşembe günü ise sona erecek.