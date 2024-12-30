Üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor? Üç aylarda oruç tutulur mu?
Üç ayların başlangıcı ocak ayında olacak. Diyanet'in 2025 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre 'Üç Aylar' tarihi belli oldu.Bu zamanlar Müslümanların ibadetlerini artırdığı, Kur'an-ı Kerim okuduğu ve Allah'a yaklaştığı bir fırsat ve dönem olarak kabul edilir. Peki Üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor? Üç aylarda oruç tutulur mu?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2025 üç ayların başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. İşte üç aylar tarihi
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2025?
Üç ayların başlangıcı ocak ayında olacak. Diyanet’in 2025 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre ‘Üç Aylar’ yani Recep ayı bu yıl 2 Ocak 2024 Çarşamba günü başlayacak.
Şaban ayı 31 Ocak 2023 Cuma günü günü başlayacak.
2025 RAMAZAN NE ZAMAN?
2025 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre, on bir ayın sultanı Ramazan 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak.
2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 1. günü 30 Mart Çarşamba günü başlayacak ve 1 Nisan Cuma günü sona erecek.