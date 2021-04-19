Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan 44 yaşındaki Rahime Taşaalan, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
R.A. yönetimindeki 33 AK 32 plakalı Mersin Büyükşehir Belediyesi(ne bağlı yolcu otobüsü, merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Rahime Taşaalan'a çarptı.
Kazada otobüsün altında kalan üç çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yemek şirketinde çalıştığı öğrenilen kadının cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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