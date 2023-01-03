Üç Kız Kardeş 33. son bölüm izle!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 33. BÖLÜM ÖZETİ

Türkan kendini affettirmek için Somer’e giderken Mine de Somer’in Türkan’la ayrılığını fırsat bilerek, Somer’in kaldığı orman evinin yolunu tutar. Dönüş, Derya’yı korumak adına ve Fatih’in kızı için kendini feda etmesi, Fatih’e yeni bir umut ışığı olur. Rüçhan, Nesrinlerin evinde Sevilay ve Mustafa’yı görünce büyük bir şok yaşar.

Türkan Mine’nin, Somer’in karşısına çıkmasına bir anlam veremezken, Mine de Türkan’ı yeniden karşısında görmekten huzursuz olur. Somer’i kızından ayırmadan güvenini kazanmanın yollarını arar. Nesrin’in Sevilay ve Özer konusundaki şüpheleri giderek artar.