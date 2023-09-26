Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı göz kamaştırdı! Ünlü güzel Instagram'da fırtına gibi esti!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde başrol olan oyuncu Özgü Kaya, başarılı oyunculuğunun yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Kaya'nın son pozları binlerce beğeni ve yorum aldı.
Kanal D’nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş'te Türkan karakterini canlandıran Özgü Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Başarılı oyunculuğuyla dikkat çekmesinin yanında özel hayatıyla da merak konusu olan Özgü Kaya, Kardeşlerim dizisinde Kaan karakterine hayat veren oyuncu Eren Ören ile aşk yaşıyor.
Instagram hesabında 2.2 milyon takipçisi olan Özgü Kaya, son olarak Emre İbis'in objektifine poz verdi. Sevilen oyuncunun paylaşımlarına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.
Güzelliğiyle göz kamaştıran Özgü Kaya'ya sevenlerinden: "Güzelliğin başımızı döndürdü", "Elbise ancak bu kadar yakışabilirdi", "Seni gören kalp tak tak atıyor", "Her açıdan parlıyorsun" gibi yorumlar geldi.
İşte Özgü Kaya'nın son pozları...