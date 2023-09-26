Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı göz kamaştırdı! Ünlü güzel Instagram'da fırtına gibi esti!

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Güzelliğiyle göz kamaştıran Özgü Kaya'ya sevenlerinden: "Güzelliğin başımızı döndürdü", "Elbise ancak bu kadar yakışabilirdi", "Seni gören kalp tak tak atıyor", "Her açıdan parlıyorsun" gibi yorumlar geldi.