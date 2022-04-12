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Üç Kız Kardeş son bölüm izle! 12 Nisan Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça izle!

Kanal D ekranlarının kısa sürede büyük ilgi toplayan dizisi Üç Kız Kardeş 8.bölümünde izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için kesintisiz izleme linkini haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...

  • 01
    Üç Kız Kardeş dizisi 8. bölüm izle! 12 Nisan Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm full tek parça izle!

    Üç Kız Kardeş dizisi son bölümü 12 Nisan Salı günü Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya'nın yer aldığı dizi 8.bölümü ile ekranlara geldi. İşte, Üç Kız Kardeş son bölüm izleme linki...
  • 02
    Üç Kız Kardeş dizisi 8. bölüm izle! 12 Nisan Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm full tek parça izle!

    ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

    https://www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes
  • 03
    Üç Kız Kardeş dizisi 8. bölüm izle! 12 Nisan Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm full tek parça izle!

    ÜÇ KIZ KARDEŞ 8. BÖLÜM KONUSU

    Somer'in kafası Mine ve Nihatı hastanede birlikte görmesiyle karışır.Bebeğin kendinden olup olmadığını sorgulamaya başlar. Mine ile ilişkisini bitiren Soner aşk acısı çeker. Türkan ise Somer'in yanında olarak onun keyfini yerine getirmeye çalışır. Türkan bu süreçte her ne kadar Somer için bir yara bandına dönüşse de Kormanların villasında farklı bir ortam yaratır. 

     
  • 04
    Üç Kız Kardeş dizisi 8. bölüm izle! 12 Nisan Kanal D ile Üç Kız Kardeş son bölüm full tek parça izle!

    Türkan sadece Somer'e değil, ailenin kalan tüm fertlerine de iyi gelmektedir. Öte yandan Nihat'ın bizzat Rüçhan Hanım tarafından Ayvalık'a getirildiğini ve zeytinlik karşılığında Somer'le aşklarının pazarlık konusu edildiğini öğrenen Mine, Somer'e tüm gerçeği açıkladığı bir mektup yazar. Ancak mektup, Türkan'a ulaşır.

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