Üç Kuruş 20. Bölüm Fragmanı yayında!

Efe ve Leyla'nın neden birlikte nezarethanede olduğu akıllarda soru işareti oluştururken, Azade uğradığı silahlı saldırıda yaralanıyor. Azade'ye kimin saldırdığı ise merak konusu oluyor. Çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı yeni bölüm şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

İşte Üç Kuruş'un 20. Bölüm Tanıtımı;

'ÜÇ KURUŞ'UN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ferhan'ı feda etmek zorunda kalan Kartal, ondan devraldığı intikam planını devreye soktu. Bunun için Efe ve Çetin'le hareket etmesi gerektiğinin farkındaydı. Çetin'in kendisine ve Kartal'a ihanet ettiğini bilen Efe ise onu gördüğünde büyük bir öfke patlaması yaşadı. İkili arasında sert bir kavga yaşanırken Kartal, Efe ve Çetin'in kendi arkasından iş çevirdiği öğrendi ve ikisiyle yüzleşti. Kavgayı durduran Kartal, hedefleri aynı olduğu için iş birliği yapmak zorunda olduklarını söyledi. Böylelikle Kartal, Efe, Çetin arasında zorunlu bir iş birliğinin temelleri atıldı. Üçü birlikte ilk olarak Mesut'un deposuna baskına gitti. Şahin'in Mesut'u vurduğunu ve adamlarının deposunu aldığını öğrenen Kartal, duruma müdahale etti. Efe ve Çetin ile birlikte depoya baskın yaptı ve Şahin'in adamlarını alt ettiler. Depodaki işleri bittikten sonra Kartal, Çetin'den Bahar ve çocuğunun yurt dışına gitmek üzere olduğunu öğrendi. Yerinde duramayan Kartal onları durdurabilmek için hızla harekete geçerken, Efe'nin önerisiyle havalimanı güvenliğini aradı ve bomba ihbarında bulundu. Seferlerin güvenlik sebebiyle durdurulduğunu öğrenen Bahar bunu Kartal'ın yaptırdığına emindi. Ateş'i Yeşim ile göndererek otele geri dönen Bahar, tahmin ettiği gibi burada Kartal'la karşılaştı. Sadece çocuğu için uçağı durdurduğunu düşünen Bahar, Kartal'a kırgındı. Kartal ise aslında Bahar'ın kalmasını, onunla bir aile olmayı istiyordu ancak gururundan 'Gitme!' demedi. Çetin'den Şahin'in nerede olduğunu öğrenen Kartal, kardeşine gözdağı vermek için karşısına çıktı. Herkesin içinde getirdiği çantadaki yılanları ortaya döken Kartal, Şahin'i kast ederek yıllarca koynunda yılan beslediğini söyledi. İkilinin karşı karşıya geldiği anlarda heyecan doruklara ulaşırken Kartal üstünlüğünü korumayı başardı. Bu sırada Şahin'in Korkmaz'la ortak olduğunu öğrenen Kartal, kardeşi tarafından bir kez daha hayal kırıklığına uğratıldı ve "Kardeşlik bitti!" diyerek savaş bayraklarını çekti. Ortalıktan kaybolan Konyalı, Leyla'nın karşısına çıktı. Konyalı'yı perişan halde bulan Leyla ona yardım etmeye çalışırken nezarethaneye düştü. Leyla'yı ve Konyalı'yı kurtaran ise Efe oldu. Şahin, hem Korkmaz'dan hem Kartal'dan kurtulacağı bir plan yaparak Korkmaz'ın deposuna baskın yapıp suçu Kartal'ın üzerine attı. Bu sırada Kartal, Bahar'ın gitmesine engel olmak için uğraşıyordu. Bahar yola çıktığında alevlerle her yere 'gitme' yazan Kartal, sevdiği kadını durdurmayı başardı. Üç yıl sonra ikili yeniden bir araya geldi. Şahin'in kendisine kurduğu tuzaktan haberdar olan Kartal, Korkmaz'ı bitirmek için harekete geçti. Korkmaz'ı deposunda köşeye sıkıştırarak tıpkı yıllar önce onun Oktay'a yaptığı gibi onu vurdu. Sonunda Korkmaz'ı öldürerek intikamını alan Kartal, üzerine klarnet ve bir not bırakarak cesedi Şahin'in kapısının önüne bıraktı. Korkmaz'ın cesedini ve üzerindeki 'babama' notunu gören Oktay, Kartal'ın intikamını aldığını anladı. Finalde Kartal, oğlu Ateş'in sevdiği şeyleri alarak heyecanla Bahar'ın kaldığı otele gitti. Burada havai fişek patlatan Kartal, elinde balonlarla ve kucağında bir yavru köpekle ilk kez Ateş'i gördü. Kendisini görünce el sallayan ve "Baba!" diye seslenen Ateş'in karşısında gözyaşlarını tutamayan Kartal, duygu dolu anlar yaşadı.

Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!