Etiyopya'da gerçekleşen ve 157 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının ardından gözler son 5 ayda iki uçağı düşen Boeing firmasına ve sıklığı artan uçak kazalarına çevrildi.

Son 5 ayda Etiyopya ve Endonezya'da düşen Boeing 737 Max tipi uçakların ardından İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve İrlanda da bu uçakların uçuşunu ikinci bir karara kadar yasakladı.

Daha önce Çin, Avustralya ve Güney Kore gibi ülkeler de Boeing 737 Max'ların uçuşunu durduklarını açıklamıştı.

Filosunda 12 adet Boeing 737 Max bulunan Türk Hava Yolları da kısa bir süre önce uçuşları durdurma kararı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 2020 seçimleri için başkan adaylığını açıklayan Demokrat senatör Elizabeth Warren, uçakların uçuşunun durdurulması gerektiğini söyledi.

UÇAK KAZALARI TRUMP'IN DA GÜNDEMİNDE

Peş peşe yaşanan uçak kazaları ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündemindeydi. Konuyla ilgili tweet atan ABD Başkanı, uçak kazalarını uçak teknolojisinin karmaşıklaşmasına bağladı.

Trump, "Uçaklar, uçmak için çok karmaşık hale geliyor. Pilotlar artık, MIT'den bilgisayar mühendislerine göre daha gereksiz. Bunu birçok üründe görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Karmaşıklık tehlike yaratıyor" diyen Trump, "Sizi bilmiyorum ama ben Albert Einstein'ın pilotum olmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.