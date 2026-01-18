-Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri halka arz oluyor. 60 milyon lot dağıtan firma 14-15-16 Ocak 2026 tarihlerinde talep topladı. Firma halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını lisanssız ya da lisanslı güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu ya da satın alınması amacıyla kullanılacak. Peki, Üçay Mühendislik halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte, Üçay Mühendislik halka arz detayları