        Üçlü görüşmeler yarın devam edecek | Dış Haberler

        Üçlü görüşmeler yarın devam edecek

        Rusya, ABD ve Ukrayna arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan üçlü görüşmelerin yarın devam edeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 21:26 Güncelleme: 17.02.2026 - 21:26
        Üçlü görüşmeler yarın devam edecek
        Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan üçlü görüşmelerin üçüncüsü yarın devam edecek.

        Cenevre'de bir otelde yerel saatle 14.00 civarında başlayan görüşmeler, 4 saatten uzun sürdü.

        Basına kapalı olan görüşmeler, Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın 4. yılının hemen öncesinde yapılıyor.

        Görüşmeler yarın devam edecek.

        Cenevre'de başlayan üçlü görüşmelerin üçüncü turunda Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ederken, Ukrayna heyetini Umerov temsil etti. Görüşmelere ABD'den de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı Jared Kushner katıldı.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sefer, toprak sorunu ve diğer hususlar dahil olmak üzere daha geniş bir yelpazedeki konular istişare edilecek. Bu konular taleplerimizle ilgilidir." demişti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de müttefik ülkeleri Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya çağırmıştı.

        Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.

        *Fotoğraf: İHA, temsilidir

        Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi

        Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından hakim ve savcılara seslendi. Gürlek, "Büyük adalet ailemizle birlikte çalışacak, birlikte güçlenecek ve milletimizin adalete olan güvenini hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

