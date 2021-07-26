Ücretli öğretmenlik başvuruları 12 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla alınmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yer alan kadro boşluğuna göre ücretli öğretmen başvurularını değerlendirecek. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2021 NASIL YAPILIR?

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvuruları 12.07.2021 tarihinde başlayacaktır.

Covid 19 salgını nedeniyle başvurular online ortamda alınacak olup Müdürlüğümüze herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.

25.08.2021 tarihi itibariyle çalışmalarına başlayacak Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

E-devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvuruları gerçekleşmektedir. Başvuru yaptıktan sonra Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne başvurmanız gerekmektedir.

Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne online ortamda başvurunuzu yaptıktan sonra süreci modül üzerinden takip edebilirsiniz. (Başvurularınızı masaüstü bilgisayardan yapınız)

Komisyon tarafından görevlendirme yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenlerimiz aşağıda belirtilen evrakların asılları ve fotokopilerini görevlendirildikleri Okul Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.

Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

· Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)

· Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)

· Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)

· Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)

· Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)

· Sağlık Raporu (6 Aylık)

· Bir adet fotoğraf

· Varsa diğer sertifikalar

· Varsa KPSS Sonuç Belgesi

· Askerlik Durum Belgesi