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Ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2018 ücretli öğretmenlik

Ücretli öğretmenlik mülakat sonuçlarını bekleyen adaylar, MEB'in belirlediği tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin ücretli öğretmen ataması yapacağını duyurmuş ve son olarak da taban puanlarını açıklamıştı. Mülakat sonuçlarının ardından adayların tercih işlemleri alınmaya başlayacak. Peki ücretli öğretmelik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

15.08.2018 - 14:53 | Güncelleme:

Ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2018 - 2019 eğitim döneminde görev alacak ücretli öğretmenler mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından alınacak tercihlerin sonuçlandırılmasıyla belirlenecek. Ücretli öğretmen adayları için MEB'in atama takvimi ve ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları haberimizde.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in belirlediği takvime göre, 11 - 14 Ağustos'ta gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavının sonuçları 17 Ağustos günü erişime açılacak. Mülakat sonuçlarına itirazlar 28 Ağustos'a kadar alınacak, itirazların sonuçlandırılması ise 31 Ağustos günü yapılacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPIALCAK? SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 - 7 Eylül tarihleri arasında mülakat sınavını geçen adaylarda atama tercihleri alınacak. Ücretli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanması ise 11 Eylül tarihinde yapılacak.

İşte MEB ücertli öğretmenlik taban puanları:

 Bakanlığımız  Resmî Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Taban Puanları  
Alan Kodu Alan Adı Puan  
7028 Adalet 71,24850  
7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 60,10228  
2246 Almanca 50,67232  
7092 Arapça 54,17223  
2265 Beden Eğitimi 62,27017  
1119 Bilişim Teknolojileri 51,92469  
1123 Biyoloji 67,18070  
1207 Coğrafya 62,04943  
4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 53,34571  
7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 54,38040  
7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 58,78212  
7034 Denizcilik/Su Ürünleri 60,09995  
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 50,25257  
7035 El San.Tek./El Sanatları 69,87141  
7036 El San.Tek./Nakış 68,54107  
7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 56,46632  
7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 64,67789  
1371 Felsefe 74,29457  
1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 50,12389  
1390 Fizik 62,89335  
1417 Fransızca 69,26654  
4951 Gazetecilik 72,51077  
7044 Gıda Teknolojisi 56,95837  
4954 Giyim Üretim Teknolojisi 83,08626  
7102 Görsel Sanatlar 62,88970  
7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 53,88767  
7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 56,23151  
4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 79,29821  
4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 58,20821  
7114 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 50,86296  
1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50,21104  
1715 İlköğretim Matematik Öğr. 54,02117  
1524 İngilizce 50,10367  
7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 71,95493  
1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 53,12574  
4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 72,24956  
7096 Laboratuvar Hizmetleri 58,38192  
7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 50,50773  
7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 63,99083  
1700 Matbaa/Matbaa Teknolojisi 69,69561  
2353 Matematik 50,21004  
4972 Metal Teknolojisi 75,18720  
7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 69,24728  
4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 66,42446  
1822 Müzik 55,00028  
4439 Okul Öncesi Öğrt 50,06784  
7106 Özel Eğitim 54,31281  
4979 Plastik Teknolojisi 50,10812  
2838 Radyo-Televizyon 63,97548  
7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 72,96869  
7103 Rehberlik 65,83329  
4883 Rusça 69,43865  
1959 Sanat Tarihi 78,27297  
7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 65,37928  
7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 66,28659  
7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 52,30974  
4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 65,20604  
2403 Sınıf Öğretmenliği 50,15631  
2510 Sosyal Bilgiler 70,97709  
7116 Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj 68,83991  
7117 Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 59,78700  
2036 Tarih 76,87390  
7101 Tasarım Teknolojileri 56,06343  
4900 Teknoloji ve Tasarım 53,49035  
7081 Tekstil Tek./Tekstil 66,90158  
7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 60,32682  
4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 62,21298  
1283 Türk Dili ve Edebiyatı 72,08718  
2143 Türkçe 50,07860  
7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 52,98922  
4992 Yiyecek İçecek  Hizmetleri 50,49228  

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