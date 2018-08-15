Ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2018 - 2019 eğitim döneminde görev alacak ücretli öğretmenler mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından alınacak tercihlerin sonuçlandırılmasıyla belirlenecek. Ücretli öğretmen adayları için MEB'in atama takvimi ve ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları haberimizde.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in belirlediği takvime göre, 11 - 14 Ağustos'ta gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavının sonuçları 17 Ağustos günü erişime açılacak. Mülakat sonuçlarına itirazlar 28 Ağustos'a kadar alınacak, itirazların sonuçlandırılması ise 31 Ağustos günü yapılacak.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPIALCAK? SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
4 - 7 Eylül tarihleri arasında mülakat sınavını geçen adaylarda atama tercihleri alınacak. Ücretli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanması ise 11 Eylül tarihinde yapılacak.
İşte MEB ücertli öğretmenlik taban puanları:
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
| Bakanlığımız Resmî Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Taban Puanları
|
|Alan Kodu
|Alan Adı
|Puan
|
|7028
|Adalet
|71,24850
|
|7030
|Aile ve Tüketici Hizmetleri
|60,10228
|
|2246
|Almanca
|50,67232
|
|7092
|Arapça
|54,17223
|
|2265
|Beden Eğitimi
|62,27017
|
|1119
|Bilişim Teknolojileri
|51,92469
|
|1123
|Biyoloji
|67,18070
|
|1207
|Coğrafya
|62,04943
|
|4936
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
|53,34571
|
|7109
|Denizcilik / Gemi Yönetimi
|54,38040
|
|7032
|Denizcilik/Gemi Makineleri
|58,78212
|
|7034
|Denizcilik/Su Ürünleri
|60,09995
|
|1245
|Din Kült. ve Ahl.Bil.
|50,25257
|
|7035
|El San.Tek./El Sanatları
|69,87141
|
|7036
|El San.Tek./Nakış
|68,54107
|
|7037
|Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik
|56,46632
|
|7038
|Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik
|64,67789
|
|1371
|Felsefe
|74,29457
|
|1386
|Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
|50,12389
|
|1390
|Fizik
|62,89335
|
|1417
|Fransızca
|69,26654
|
|4951
|Gazetecilik
|72,51077
|
|7044
|Gıda Teknolojisi
|56,95837
|
|4954
|Giyim Üretim Teknolojisi
|83,08626
|
|7102
|Görsel Sanatlar
|62,88970
|
|7046
|Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf
|53,88767
|
|7045
|Grafik ve Fotoğraf/Grafik
|56,23151
|
|4958
|Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
|79,29821
|
|4959
|Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
|58,20821
|
|7114
|Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği
|50,86296
|
|1230
|İ.H.L. Meslek Dersleri
|50,21104
|
|1715
|İlköğretim Matematik Öğr.
|54,02117
|
|1524
|İngilizce
|50,10367
|
|7049
|İnşaat Tek./Yapı Tasarımı
|71,95493
|
|1627
|Kimya/Kimya Teknolojisi
|53,12574
|
|4967
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
|72,24956
|
|7096
|Laboratuvar Hizmetleri
|58,38192
|
|7055
|Makine Tek./Makine Ressamlığı
|50,50773
|
|7054
|Makine Tek./Makine ve Kalıp
|63,99083
|
|1700
|Matbaa/Matbaa Teknolojisi
|69,69561
|
|2353
|Matematik
|50,21004
|
|4972
|Metal Teknolojisi
|75,18720
|
|7095
|Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
|69,24728
|
|4975
|Motorlu Araçlar Teknolojisi
|66,42446
|
|1822
|Müzik
|55,00028
|
|4439
|Okul Öncesi Öğrt
|50,06784
|
|7106
|Özel Eğitim
|54,31281
|
|4979
|Plastik Teknolojisi
|50,10812
|
|2838
|Radyo-Televizyon
|63,97548
|
|7062
|Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat
|72,96869
|
|7103
|Rehberlik
|65,83329
|
|4883
|Rusça
|69,43865
|
|1959
|Sanat Tarihi
|78,27297
|
|7077
|Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar
|65,37928
|
|7075
|Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon
|66,28659
|
|7076
|Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar
|52,30974
|
|4996
|Seramik ve Cam Teknolojisi
|65,20604
|
|2403
|Sınıf Öğretmenliği
|50,15631
|
|2510
|Sosyal Bilgiler
|70,97709
|
|7116
|Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj
|68,83991
|
|7117
|Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri
|59,78700
|
|2036
|Tarih
|76,87390
|
|7101
|Tasarım Teknolojileri
|56,06343
|
|4900
|Teknoloji ve Tasarım
|53,49035
|
|7081
|Tekstil Tek./Tekstil
|66,90158
|
|7084
|Tekstil Tek./Tekstil Terbiye
|60,32682
|
|4988
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
|62,21298
|
|1283
|Türk Dili ve Edebiyatı
|72,08718
|
|2143
|Türkçe
|50,07860
|
|7087
|Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor
|52,98922
|
|4992
|Yiyecek İçecek Hizmetleri
|50,49228
|