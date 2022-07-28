Uçuğa en hızlı ve kesin çözüm yolları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Uçuğa En Hızlı ve Kesin Çözüm Yolları: Evde Uçuğa Ne İyi Gelir?
ABONE OL

Uçuğa en hızlı ve kesin çözüm yolları: Evde uçuğa ne iyi gelir?

Dudağınızda ya da yüzünüzün herhangi bir bölgesinde uçuk mu çıktı? Endişelenmeyin, bu durumla sıkça karşılaşabilirsiniz. Sadece nedenini saptayabilmeli ve çözümünü de ona uygun bir şekilde uygulayabilmelisiniz. Uçuklar, durduk yere çıkabileceği gibi, belli faktörlere bağlı da oluşurlar. Bu yüzden de her zaman uçuk tedavisi yapmak için doktora gitmenize gerek kalmayabilir.

Uçuğa En Hızlı ve Kesin Çözüm Yolları: Evde Uçuğa Ne İyi Gelir?
Uçuğa en hızlı ve kesin çözüm yolları
0:00 / 0:00

Bazen ne kadar uğraşırsanız uğraşın uçuklar geçmez ve sizi rahatsız eder. Ama sizlere uçuğa en hızlı ve kesin çözüm yolları hangileri söylediğimizde hemen uygulayabilirsiniz. Bu yazıyı okuduktan sonra evde uçuğa ne iyi gelir artık biliyor olacaksınız. O zaman daha fazla uzatmadan hemen detaylara geçelim…

Uçuk Neden Olur?

Uçuğa en hızlı çözüm nedir, açıklamadan önce bunun neden oluştuğunu biliyor olmalısınız. İşte uçuk neden olur sorusunun cevabı:

  • Enfeksiyon
  • Stres
  • Gece rüyada korkmak
  • Endişe
  • Hijyen eksikliği
  • Adet dönemi ya da hormonal değişiklikler
  • Dudakta aşırı kuruluk..

Bu gibi durumlara maruz kalanlarda uçuk çıkması mümkündür. Ama endişe etmenize gerek yok. Şimdi sizlere çözüm önerilerinde bulunacağız.

Evde Uçuğa Ne İyi Gelir?

Hastaneye gitmeden ya da herhangi bir doktora görünmeden uçukları evde nasıl geçirebilirsiniz?

  • Çinko. Bağışıklığı güçlendirmek için en önemli minerallerden birisi çinkodur. Çinko oksit içeren kremler ve çinko takviyeleri uçuğa iyi gelir.
  • Aloe Vera Jeli. Uçukları geçirmede en iyi ve doğal yöntemlerden bir diğeri de aloe vera jelidir. İçeriğinden dolayı tahrişe ve yaraya iyi gelir. Bu sayede de hemen çözüm sunar.
  • Sarımsak. Uçuğa sarımsak sürülür mü demeyin.. Sarımsaklar da ezildikten sonra uçuk olan yere uygulanmalı. Bir gün içerisinde 4- 5 kere uygulayın.
  • Bal ve süt. Güzel bir karışım ile de bu soruna çözüm bulabilirsiniz.

Evde uçuk tedavisi yöntemleri işte bunlar… Eğer bu ürünler evinizde varsa hemen uygulayabilirsiniz. Gün içerisinde düzenli kullandıktan sonra iki üç güne kalmadan uçuğunuzun geçtiğini göreceksiniz. Şimdi de daha doğal yöntemlere bakalım…

Uçuk Doğal Tedavi Yolları Nelerdir?

Bu konuyla ilgili merak edilen bir başka soru da uçuğa tahta kaşık koyulur mu? Dudak uçukları kaşıntı sürecinde bulaşıcılık gösterir. Tahta bir çay kaşığını dayanabileceğiniz kadar sıcaklığa geçirin ve uçuk olan yere değdirin. Canınız acıyacak ama uçuk çok kısa sürede yok olacaktır. Ama yine de böyle bir tedavi yöntemi için ateşin ısısını doğru ayarlamanız gerekiyor.

Buna ek olarak evde uçuğa ne iyi gelir ve uçuk doğal tedavi yolları neler?

  • Probiyotik kullanın. Yoğurt, elma sirkesi gibi probiyotik içeren besinler bağışıklık sisteminizi güçlendirecek. Bu sebeple de düzenli tüketildiğinde uçuk çıkması önlenebilir.
  • E ve C vitamini içeren besinler tüketin. Uçuk bitkisel tedavi yolları arasında yer alan bu yöntem gerçekten işe yarıyor. Badem, ıspanak, avokado, portakal ve brokoli gibi gıdalar tüketmeyi tercih edebilirsiniz.

İşte uçukla ilgili bilmeniz gereken bütün çözüm yollarını sizlerle paylaştık. Artık böyle durumlarda nasıl davranmanız ve neler kıllanmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu sebeple uçukları geçirmek için hastaneye gitmeden önce doğal çözümleri uygulayın ve sonuçlarını kendiniz görün.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İshal Neden Olur ve Nasıl Geçer? Yetişkinlerde İshale Ne İyi Gelir?
SAĞLIK İshal neden olur ve nasıl geçer?
Maymun çiçeğine yakalanan Türk hasta yaşadıklarını anlattı
SAĞLIK Maymun çiçeğine yakalanan Türk hasta yaşadıklarını ...
Covid-19 hastalarının entübe olup olmayacağını öngören bir skorlama üretildi
SAĞLIK Covid-19'un seyrini öngörecek!
Sağlık Bakanlığı 'maymun çiçeği virüsü' rehberi yayınladı! Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler?
SAĞLIK Sağlık Bakanlığı 'maymun çiçeği' rehberi yayınladı
Diş Ağrısına Evde Doğal Çözüm Yolları: Çürük Diş Ağrısına Kesin Çözüm ve Bitkisel Yöntemler
SAĞLIK Çürük Diş Ağrısına Kesin Çözüm ve Bitkisel Yöntemler
Diş Ağrısına İyi Gelen Şeyler: Diş Ağrısına İyi Gelen Bitkiler, Yağlar ve Bitki Çayları Neler?
SAĞLIK Diş Ağrısına İyi Gelen Bitkiler, Yağlar ve Bitki ...
Kollarını ve bacağını kaybetti! Tek isteği kol nakli - Güncel Haberler
SAĞLIK Kollarını ve bacağını kaybetti! Tek isteği kol nakli
Hollanda'da 'bebek ölü' diye kürtaj önermişlerdi, Sivas'ta doğum yaptı
SAĞLIK Şoke eden olay! 'Bebek öldü' deyip gün vermişlerdi!
Entübe bebeklerin tedavisi için emzik geliştirildi
SAĞLIK Entübe bebeklerin tedavisi için emzik geliştirildi
DSÖ, en fazla maymun çiçeği vakasının İspanya'da görüldüğünü açıkladı
SAĞLIK DSÖ: En fazla maymun çiçeği vakası İspanya'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.