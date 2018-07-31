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Öpüşmekten ve uçuk olan bölgeye dokunmaktan da (uçuğu ellemek, kabuğu ile oynamak gibi) uzak durmalılardır. Uçuğu olan ve makyaj uygulayan bayanlar makyaj yaparken ya da makyajlarını çıkarırken çok dikkatli olmalılar, kesinlikle uçuğa el sürmemeliler" ifadelerini kullandı.