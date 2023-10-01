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        Haberler Gündem UÇUŞLAR İPTAL Mİ? 1-2 Ekim 2023 uçak seferleri iptal mi oldu? THY'de hangi uçuşlar iptal oldu?

        İptal edilen uçak seferleri: 1-2 Ekim 2023 THY uçuşları iptal mi, hangi uçuşlar iptal?

        İstanbul'da günlerdir devam eden sağanak yağışların ardından "Uçuşlar iptal mi oldu?" sorusu gündeme geldi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul'da bazı uçak seferleri iptal edildi. Türk Hava Yolları (THY) Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya gibi illerde bazı seferlerin iptal olduğunu açıkladı. İşte, Olumsuz hava şartları uçak seferlerini de etkiledi. Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde iptaller yaşandığını belirterek, yolcuları, havalimanlarına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı. Peki, bugün ve yarın hangi uçuşlar iptal edildi? İşte, 1-2 Ekim 2023 THY Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı iptal edilen uçak seferleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 21:29 Güncelleme: 01.10.2023 - 21:29
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        Olumsuz hava şartları uçak seferlerini de etkiledi. Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde iptaller yaşandığını belirterek, yolcuları, havalimanlarına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı. Peki, bugün ve yarın hangi uçuşlar iptal edildi? İşte, 1-2 Ekim 2023 THY Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı iptal edilen uçak seferleri listesi

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        UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

        THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.

        Yolculara havalimanlarına gelmeden önce THY'nin internet sitesi üzerinden uçuşlarını kontrol etmeleri uyarısında bulunan Üstün, "İstanbul ve yurt içindeki bazı şehirlerimizde (Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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        İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ HANGİLERİ?

        Aşağıda iptal edilen uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.

        İSTANBUL HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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        SABİHA GÖKÇEN HAVA LİMANI İPTAL EDİLEN UÇULARI KONTROL ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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