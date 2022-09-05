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Haberler Futbol İtalya Mourinho ve Roma'ya büyük şok! Udinese: 0 - Roma: 4 MAÇ SONUCU
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Udinese: 0 - Roma: 4 MAÇ SONUCU

İtalya Serie A 5. hafta mücadelesinde Udinese, deplasmanda Roma'yı 4-0 mağlup etti

Mourinho ve Roma'ya büyük şok! Udinese: 0 - Roma: 4 MAÇ SONUCU

İtalya Serie A 5. hafta mücadelesinde Udinese, deplasmanda Roma ile karşı karşıya geldi.

Dacia Arena'da oynanan mücadeleyi Udinese 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 5. dakikada Udogie, 56. dakikada Samardzic, 75. dakikada Pereyra ve 82. dakikada Lovric kaydetti.

Roma'da forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik, maça yedek başladı ve 46. dakikada Karsdorp'un yerine oyuna dahil oldu.

Jose Mourinho'nun yönetimindeki Roma bu sezon ilk kez mağlup oldu. Udinese bu sonuçla birlikte üst süte 3. galibiyetini aldı ve Roma ile puanını eşitledi.

Ligin bir sonraki haftasında Roma, Empoli deplasmanına gidecek. Udinese ise Sassuolo ile karşılaşacak.

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